Tiroteo en Luisiana deja a 8 niños muertos; policía abatió al agresor

Un sujeto armado abrió fuego masivo en al ciudad de Shreveport, Luisiana, y asesinó a 8 niños, el agresor fue abatido por la policía local, así lo informaron las mismas autoridades.

De acuerdo con la información, los niños que murieron tenían entre 1 y 14 años de edad. Según el portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, algunos de los niños que murieron eran familiares del hombre que les disparó, no se sabe si hijos o nietos. “Sabemos que algunos de los niños que estaban dentro eran sus descendientes”, dijo Bordelon.

Asimismo, Bordelon informó que al menos diez personas resultaron heridas de bala, pero no proporcionó detalles sobre el estado de las víctimas sobrevivientes.

Sabemos que algunos de los niños que estaban dentro eran sus descendientes Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport



Según los datos revelados por el portavoz de la policía, la agresión sucedió en una casa, alrededor de a las 6:00 de la mañana y este hecho se considera que fue un altercado doméstico.

Tras el tiroteo el agresor huyó del lugar en un automóvil, por lo que empezó una persecución de la policía contra este sujeto. Sin embargo, la policía le disparó al automóvil durante la persecución y así fue como el agresor murió abatido.

La policía estatal de Luisiana está investigando el tiroteo en el que se vio involucrado un agente y que resultó en la muerte de este individuo, informaron las autoridades.

Por su parte, el alcalde del lugar también se pronunció sibre esta tragedia y señaló: “Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que jamás hayamos tenido”.

La policía aún no da a conocer la identidad del hombre que asesinó a los 8 niños, sin embargo, informó que se revelará una vez que los familiares de las víctimas hayan sido notificados sobre todo lo que sucedió.