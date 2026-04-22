Aseguran arsenal y un lanzacohetes proveniente de Estados Unidos en cruce fronterizo con México

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) aseguraron un arsenal que incluía un lanzacohetes y decenas de armas largas en un cruce fronterizo con México.

El decomiso ocurrió el pasado 19 de abril en el cruce DeConcini, en la frontera entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, luego de una inspección a un automóvil que pretendía ingresar a territorio mexicano desde Estados Unidos.

De acuerdo con la CBP, los agentes detectaron el cargamento durante una revisión a un automóvil Lexus IS 200t conducido por una ciudadana estadounidense de 41 años que viajaba acompañada por tres menores.

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Tras un primer filtro, la unidad fue remitida a una inspección secundaria, durante la que autoridades detectaron irregularidades en la zona de los asientos traseros. Al proceder con la revisión física del vehículo, los agentes localizaron un hueco que contenía un tubo lanzagranadas tipo RPG, además de múltiples armas de fuego y componentes.

El aseguramiento incluyó cuatro fusiles, una pistola tipo Avtomat Kalashnikova, 16 fusiles AK, 24 cargadores, así como 16 culatas y 20 empuñaduras.

La conductora fue detenida en el lugar y las autoridades presentaron cargos en su contra por contrabando de mercancías desde Estados Unidos, delito contemplado en la legislación federal que puede implicar penas de hasta una década de prisión, según Fox News. Los menores quedaron bajo resguardo de un familiar.

No se precisó si el armamento incautado estaba vinculado a algún grupo criminal, aunque el subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello, subrayó que el aseguramiento impidió que las armas “cayeran en manos de los cárteles”.

“La CBP evitó que estas peligrosas armas causaran estragos entre la población mexicana”, agregó.

Asimismo, el director interino de Operaciones de Campo, Carlos González, subrayó que los agentes de la CBP trabajan todos los días para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que desestabilizan la región.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito de Arizona, Timothy Courchaine, señaló que este tipo de aseguramientos respaldan la postura del gobierno estadounidense frente a los cárteles . “El presidente [Donald] Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras con justa razón, y este caso es uno de los muchos que demuestran su violenta intención de aferrarse al poder”, afirmó.

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cehr