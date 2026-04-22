Fuga química en Estados Unidos deja dos muertos y alrededor de 30 heridos

Fuga química en planta de Virginia Occidental, el 22 de abril de 2026.

Una fuga química registrada este miércoles en una planta de recuperación de plata en Virginia Occidental, al sureste de Estados Unidos, dejó dos personas fallecidas y alrededor de 30 heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas en las instalaciones de Catalyst Refiners, ubicadas en Institute, cerca de Charleston, cuando trabajadores realizaban labores de desmantelamiento de la planta, cuyo su cierre estaba previsto para junio, según informó Metro News.

De acuerdo con el condado de Kanawha, los servicios de emergencia fueron alertados tras una “reacción química” que derivó en la liberación de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico, inflamable e incoloro, caracterizado por su olor a huevos en descomposición, como explica la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, sigla en inglés).

La empresa Ames Goldsmith Corporation, propietaria de la planta, confirmó que los dos fallecidos eran empleados de la instalación y señaló que una tercera persona fue hospitalizada en estado grave. Además, otros 21 trabajadores fueron trasladados a centros médicos para evaluación.

Asimismo, autoridades de Kanawha informaron que cinco paramédicos que acudieron al lugar para atender la emergencia posible también fueron sometidos a una revisión ante una posible exposición al gas, que puede provocar tos, dificultad para respirar, irritación ocular o en la garganta.

El presidente de la Comisión del condado de Kanawha, Ben Salango, explicó que la reacción química probablemente ocurrió durante un proceso de limpieza. Asimismo, indicó que la planta se encontraba en proceso de cese de operaciones.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”, afirmó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, en la red social X. “Estamos trabajando las 24 horas con funcionarios locales para asegurar que este incidente esté contenido y que todos los recursos estatales necesarios estén en el terreno para proteger a la comunidad.”

Governor Morrisey Issues Statement on Chemical Incident in Kanawha County



The West Virginia Department of Homeland Security’s Emergency Management Division (EMD), the Department of Health, and the Department of Environmental Protection are coordinating closely with Kanawha… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) April 22, 2026

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cehr