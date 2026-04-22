Cae en Argentina colombiano vinculado al asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió dos meses después de un atentado durante un acto de campaña en Bogotá.

Fue detenido en Argentina un ciudadano colombiano vinculado con el asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, tras un ataque armado durante un evento público en Bogotá, Colombia, el 7 de junio de 2025.

El Ministerio Público Fiscal de Argentina identificó al sospechoso como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien se encontraba prófugo de la justicia colombiana por el magnicidio y contaba con una notificación roja de la Interpol.

De acuerdo con las autoridades argentinas, el individuo fue detenido el pasado 21 de abril en Buenos Aires y será extraditado a Colombia, donde es señalado de participar en el atentado contra Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto de 2025 debido a la gravedad de sus heridas y tras múltiples intervenciones quirúrgicas.

Cruz Castillo habría participado en la logística del ataque que derivó en la muerte del entonces aspirante del partido Centro Democrático; no obstante, también es señalado de haber participado en un atentado fallido el 3 de junio de 2025, cuando presuntamente instaló un artefacto explosivo en un vehículo utilizado por el senador colombiano, aunque no estalló.

Asimismo, se detalló que el sospechoso se encontraba en situación migratoria irregular en Argentina y que había sido detenido previamente por robo, también en Buenos Aires.

De acuerdo con Reuters, una fuente de la Fiscalía General de la Nación de Colombia aclaró que el detenido no está directamente vinculado al asesinato, sino que era la pareja sentimental de Katherine Andrea Martínez Martínez, sentenciada a 21 años y dos meses de prisión por participar en el asesinato de Miguel Uribe.

El pasado 24 de marzo, las autoridades colombianas emitieron órdenes de captura contra siete líderes de la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC, por su presunta participación en el magnicidio.

Por el caso, el pasado 20 de marzo fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien aceptó su responsabilidad en el atentado, al haber entregado el arma homicida a Katherine Andrea Martínez Martínez, a quien posteriormente ayudó a escapar, según la Fiscalía General de la Nación.

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cehr