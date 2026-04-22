Secretario de Marina de Estados Unidos deja su cargo en medio del bloqueo a puertos de Irán.

El secretario de la Marina, John Phelan, deja su cargo, anunció el miércoles el Pentágono, siendo el primer jefe de un servicio militar en marcharse durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero siendo solo el último líder de alto rango en la defensa en dimitir o ser destituido.

No se dio ninguna razón para la inesperada salida del principal funcionario civil de la Marina, que se produce en un momento en que el servicio marítimo ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y está atacando barcos vinculados a Teherán alrededor del mundo durante un precario alto el fuego en la guerra. Otro leal a Trump está asumiendo el cargo de jefe interino de la Marina: el subsecretario Hung Cao, veterano de combate en la Marina con 25 años de servicio que llevó a cabo campañas sin éxito para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Virginia.

La salida de Phelan es la última de una serie de reestructuraciones en la cúpula del Pentágono, que se produce apenas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidiera al máximo oficial uniformado del Ejército, el general Randy George. Hegseth también ha destituido a varios otros generales, almirantes y líderes de defensa de alto nivel desde que asumió el cargo el año pasado.

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Los despidos comenzaron en febrero de 2025, cuando Hegseth destituyó a líderes militares, incluyendo a la almirante Lisa Franchetti, la máxima oficial uniformada de la Marina, y al general Jim Slife, el segundo líder de la Fuerza Aérea. Trump también destituyó al general Charles “CQ” Brown Jr. como presidente del Estado Mayor Conjunto.

Con información de AP.

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JVR