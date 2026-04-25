Falla en atracción ‘tirachinas’ de Feria de Abril de Sevilla deja cuatro heridos | VIDEO

Momentos de tensión se vivieron en la Feria de Abril de Sevilla luego de que una atracción mecánica tipo “tirachinas” sufriera una falla durante su operación, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la zona de atracciones conocida como la “Calle del Infierno”, dentro del recinto ferial de Sevilla, uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes durante esta celebración.

De acuerdo con los primeros reportes, la falla se registró cuando uno de los cables que sostienen la cabina esférica del juego se desprendió o rompió durante el lanzamiento. Esto provocó que la estructura perdiera estabilidad y se impactara contra uno de los mástiles, quedando suspendida a varios metros de altura.

TE RECOMENDAMOS: Herido de gravedad Muere un ganadero de 33 años tras ser embestido por un toro en una fiesta popular

🚨 #ALERTA | Cuatro heridos leves tras un accidente en la atracción "Steel Max", un tirachinas gigante de la Feria de Abril en Sevilla, España. Uno de los cables se soltó durante el funcionamiento, dejando a dos menores atrapados en la cápsula hasta su rescate por los servicios… pic.twitter.com/U5ElOyk8Mk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 25, 2026

El percance generó escenas de pánico entre los asistentes, quienes presenciaron el momento en que la atracción se descontroló. En la cabina viajaban dos personas, quienes resultaron lesionadas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

Otras dos personas también resultaron heridas, aunque fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia sin necesidad de traslado.

Tras el incidente, se desplegó un operativo en el que participaron bomberos, cuerpos de Protección Civil y elementos de la Policía Local, quienes acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de inspección.

Las autoridades procedieron a clausurar la atracción de manera inmediata, mientras se iniciaron revisiones técnicas para determinar las causas exactas del fallo y deslindar responsabilidades.

Aunque el saldo no dejó víctimas de gravedad, el caso reaviva cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en juegos mecánicos instalados de manera temporal en ferias y eventos masivos.

La Feria de Abril, considerada uno de los eventos más importantes de España, reúne cada año a miles de visitantes, por lo que este tipo de incidentes genera especial preocupación en materia de prevención y supervisión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL