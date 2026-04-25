Muere un ganadero de 33 años tras ser embestido por un toro en una fiesta popular

Una jornada de celebración se transformó en tragedia en la localidad de Beas de Segura, Jaén, luego de que un ganadero de 33 años perdiera la vida tras ser atacado por un toro durante las fiestas tradicionales de San Marcos.

El incidente, que fue captado en video y difundido en redes sociales, ha generado una profunda conmoción tanto en la comunidad de Andalucía como en el sector taurino.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes alrededor de las 19:00 horas. Según reportes de la Hermandad de San Marcos, la víctima, identificada como un comerciante reconocido y miembro de la ganadería taurina de San Román, fue embestida de manera brutal en múltiples ocasiones.

El ayuntamiento comunicó que las fiestas seguirían según el reglamento ı Foto: Redes sociales

Testigos relataron momentos de pánico mientras el hombre intentaba escapar de las cornadas, las cuales le provocaron heridas de extrema gravedad en el abdomen, la ingle y el tórax.

A pesar de la rápida movilización de la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil, los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida, el ganadero falleció en el lugar debido a la magnitud de las lesiones.

El Ayuntamiento de Beas de Segura emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento y enviando sus condolencias a la familia y allegados del ganadero.

Sin embargo, tras una evaluación de la normativa local, las autoridades aclararon la situación de las actividades programadas.

Como muestra de respeto, se llevó a cabo un minuto de silencio acompañado por un toque de trompeta en memoria del fallecido, sin embargo, se confirmó que el festejo y la agenda de este sábado 25 de abril no fueron suspendidos, ya que el Reglamento de las Fiestas de San Marcos permite la continuidad de las actividades.

🇪🇸 | Un ganadero de 33 años perdió la vida el viernes tras ser corneado y atacado por un toro durante las fiestas de San Marcos en Beas de Segura, Jaén. pic.twitter.com/hBKsp6Z9O6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2026

Finalmente, el ayuntamiento hizo un llamado a la solidaridad, exhortando a las peñas y a todos los asistentes a mantener un ambiente de respeto y consideración ante la gravedad del suceso.

Este suceso reaviva el debate en España sobre los riesgos de las fiestas populares que involucran animales, mientras la comunidad de San Marcos intenta asimilar la pérdida de uno de sus miembros más activos y respetados en el ámbito ganadero.