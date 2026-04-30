Siguen los ataques antisemitas; toca en Londres... otra vez

Dos hombres judíos fueron apuñalados ayer en el norte de Londres por un atacante que recorrió una calle en busca de víctimas, en un hecho que la policía británica investiga como un incidente terrorista. Las víctimas, de 76 y 34 años, fueron trasladadas a un hospital y se reportan en condición estable.

El sospechoso, un hombre de 45 años con antecedentes de violencia grave y problemas de salud mental, fue detenido luego de ser reducido con una pistola Taser. Durante su captura, también intentó agredir a los agentes, aunque ninguno resultó herido. Videos difundidos en redes sociales muestran tanto el momento del ataque como la intervención policial.

El Tip: Un portavoz del rey Carlos III dijo que el monarca “está informado y, está profundamente preocupado, en particular por el impacto en la comunidad judía”.

El hecho ocurrió en Golders Green, una zona con una importante población judía. De acuerdo con reportes, el agresor fue visto corriendo con un cuchillo e intentando apuñalar a personas identificadas como miembros de esta comunidad.

Las autoridades señalaron que el caso se da en un contexto de violencia antisemita en Reino Unido. En las últimas semanas se registraron incendios provocados contra instalaciones judías, que incluyen ambulancias comunitarias, así como intentos de ataque a sinagogas. La policía analiza si estos hechos están relacionados con redes criminales o actores extranjeros.

15 muertos dejó la masacre en Bondi Beach en 2025

En tanto, el primer ministro Keir Starmer calificó el ataque como “muy preocupante” y aseguró que su gobierno reforzará las medidas de seguridad. Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, advirtió que se ha vuelto peligroso para los judíos transitar abiertamente en Londres.

El episodio se suma a una serie de agresiones recientes que elevan la preocupación por la seguridad de los cerca de 290 mil judíos que viven en Gran Bretaña, en medio de un repunte global de incidentes tras el conflicto en Gaza.