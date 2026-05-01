Donald Trump rechaza nueva propuesta de Irán; “no estoy satisfecho”, dice

Este viernes 1 de mayo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la más reciente propuesta de negociación presentada por el gobierno iraní, afirmando que los términos no cumplen con los intereses de su administración.

“No estoy satisfecho”, sentenció el mandatario, calificando la iniciativa de diálogo como un intento que llega “demasiado tarde”.

“Irán quiere hacer un trato, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué pasa”, ha afirmado ante los medios.

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Este rechazo ocurre en un contexto de hostilidades abiertas y una estrategia de “máxima presión” que ha escalado tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero.

Irán envió su propuesta a través de Pakistán, buscando detener los 40 días de combates. Aunque el canciller iraní pidió apoyo a países como Arabia Saudita y Turquía para lograr la paz, la Casa Blanca ha ignorado estos esfuerzos.

🇮🇷🇺🇸 Este viernes la prensa estatal iraní informó que el país presentó una nueva propuesta para conversaciones con Estados Unidos a través del mediador Pakistán.



“La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a… pic.twitter.com/Kee0RsLyMl — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 1, 2026

La situación militar afecta a todo el mundo, pues la Marina de Estados Unidos mantiene bloqueados los puertos iraníes para asfixiar la economía, mientras que Teherán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz y limitando el paso de barcos, lo que puede disparar los precios de la energía a nivel global.

A este escenario se suma la falta de diálogo, ya que tras la ruptura de un breve alto al fuego, el presidente Trump no parece dispuesto a negociar a menos que Irán ceda totalmente a sus peticiones.

Todo indica que Trump mira su fuerza militar para obligar a Irán a rendirse en lugar de buscar un acuerdo sencillo.

Mientras Estados Unidos envía más tropas, se teme que la guerra se alargue por más tiempo.