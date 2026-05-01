Inicia conflicto

Trump acusa a la Unión Europea de violar el pacto comercial y elevará al 25 % el arancel a los vehículos

El presidente estadounidense anunció a través que la próxima semana entrará en vigor; habrá incremento impositivo para el bloque europeo

El presidente de los Estados Unidos aumentará aranceles a UE
El presidente de los Estados Unidos aumentará aranceles a UE Foto: Reuters
Por:
Agencias .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.

“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%“, ha escrito en Truth Social.

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