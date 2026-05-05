Caso Llenas Aybar: ¿Por qué mataron a José Rafael, cuándo y quién fue el responsable?

José Rafael Llenas Aybar era un menor de 12 años de edad que fue encontrado sin vida el 3 de mayo de 1996 en el Arroyo Lebrón, un río ubicado en República Dominicana en el que se han encontrado varios cuerpos sin vida en los últimos años.

El cuerpo inerte de Llenas Aybar presentó 34 puñaladas; fue ubicado flotando boca abajo con las cuatro extremidades atasas con cinta adhesiva, lesiones en el intestino, espalda, y nuca.

El menor de edad fue degollado, y el crimen fue cometido por dos personas, su primo Mario José Redondo Llenas, quien entonces tenía 19 años de edad; y Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien tenía 18 años de edad.

Este 5 de mayo se confirmó que Redondo Llenas quedó en libertd luego de haber cumplido una sentencia de 30 años de prisión tras haber sido encontrado culpable del secuestro y asesinato de su primo.

Mario José Redondo Llenas luego de haber sido puesto en libertad ı Foto: Especial

¿Por qué mataron a José Rafael Llenas Aybar?

Luego de que ambos admitieran el crimen al ser detenidos; debido a que un papel que contenía el número de teléfono de la pareja sentimental de Moliné Rodríguez los señalaba como posibles culpables, el proceso penal en contra de ellos tuvo una duración de 10 años.

De acuerdo con la información que se conoce sobre este caso, el menor de edad salió en compañía de su primo alrededor de las 16:00 horas del 3 de mayo para asistir a una exhibición de motocicletas y posteriormente ir a la Plaza Bolera.

José y Juan ataron las manos y pies de Llenas Aybar para posteriormente meterlo en la cajuela del auto de Moliné, y luego de cometer el asesinato en contra del menor arrojaron el cuerpo al río.

Redondo Llenas llamó a la madre de José Rafael para indicarle que había dejado al menor en la Plaza Bolera, y acompañó a los familiares durante el proceso de búsqueda que duró poco tiempo, pues el cuerpo sin vida de Llenas Aybar fue localizado el 4 de mayo.

Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez ı Foto: Especial

Fue Moliné Rodríguez quien confesó el ilícito, y tras las investigaciones se señaló la posible vinculación del crímen con presuntos actos satánicos debido a los signos de tortura que presentaba el cuerpo de Llenas Aybar.

De acuerdo con algunas versiones, presuntamente en el caso Llenas Aybar se encuentran implicados dos personas conocidas dentro de la política argentina, quienes enviaron el código “666” al bíper del primo de Llenas Aybar para que se cometiera el crimen.

Documento del Poder Judicial de República Dominicana ı Foto: Captura de pantalla

Esto debido a que se ha especulado que la familia argentina estaba implicada en ritos satánicos, tráfico de sustancias ilícitas, violencia sexual, y otras actividades que no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

Recientemente los familiares de José Rafael Llenas Aybar crearon una cuenta en instagram, y en esta han realizado publicaciones con la finalidad de “recordar la vida de Jose Rafael Llenas Aybar. Su memoria sigue viva en todos los que lo amamos.”

Además, la película “La Tragedia Llenas: Un Código 666” del 2006 relata la historia detrás de la muerte del menor de 12 de años que fue apuñalado por su primo en 1996.

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