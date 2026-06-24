Chequia es uno de los países que participa en el Mundial 2026 y su peculiar nombre ha causado varias dudas entre los aficionados y los usuarios de Internet.

Unas de las dudas más frecuentes son el idioma que hablan en ese país, dónde está ubicado en el mapa y también si es lo mismo que República Checa.

¿Qué idioma hablan en Chequia?

El idioma que se habla en Chequia es el Checo y es la lengua oficial del país. Este idioma es una lengua eslava occidental, muy cercana al eslovaco.

De acuerdo con la información, aproximadamente hay 10 millones de hablantes nativos de ese idioma, sin embargo, en República Checa también se puede escuchar a personas hablar la lengua eslovaca, rusa, polaca y ucraniana.

¿Chequia es lo mismo que República Checa?

Chequia y República Checa son lo mismo. Chequia es el nombre oficial corto del país. Desde el 2016 el gobierno checo promovió oficialmente el uso de Chequia como nombre corto en inglés y otros idiomas. En español también se acepta Chequia cada vez más, incluso así le dicen al país durante la Copa del Mundo 2026.

Breve historia sobre Chequia

Los checos son un pueblo eslavo que se estableció en la región de Bohemia, Moravia y Silesia durante los siglos VI y VII. En el siglo IX surgió el primer gran estado eslavo de la zona: la Gran Moravia, que fue un importante centro cultural y religioso. Tras su caída, el Ducado de Bohemia, que después fue el Reino de Bohemia, ganó protagonismo bajo la dinastía Premislida.

En el siglo XIV, bajo el rey Carlos IV, Bohemia vivió su Edad de Oro: Praga se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa, se fundó la Universidad Carolina y se impulsó el arte y la arquitectura gótica.

En 1415, la ejecución del reformador religioso Jan Hus desató las Guerras Husitas, un movimiento que combinaba demandas religiosas y nacionales. Aunque los husitas fueron derrotados militarmente, sus ideas influyeron fuertemente en el protestantismo posterior.

En 1526, el reino pasó a formar parte de los dominios de los Habsburgo. La tensión religiosa culminó en 1618 con la Defenestración de Praga, que inició la Guerra de los Treinta Años.

Tras la derrota en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620, Bohemia perdió su autonomía y fue fuertemente catolizada y germanizada.

Durante los siglos XVIII y XIX, el territorio checo formó parte del Imperio Austriaco que luego fue el Imperio Austrohúngaro. A pesar de la dominación austriaca, en el siglo XIX surgió un fuerte Renacimiento Nacional Checo, con figuras como František Palacký y el auge del idioma checo, la literatura y la cultura.

La industrialización convirtió a Bohemia y Moravia en la región más desarrollada económicamente del Imperio Austrohúngaro.

Tras la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, en 1918 se proclamó la Checoslovaquia independiente, un estado que unía checos y eslovacos. Entre 1918 y 1938 vivió un período democrático y próspero. Sin embargo, fue desmembrada por Hitler en 1938-1939.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cayó bajo la esfera soviética: en 1948 se estableció un régimen comunista. La Primavera de Praga de 1968 intentó liberalizar el sistema, pero fue aplastada por la invasión soviética.

En 1989, la Revolución de Terciopelo derribó pacíficamente el comunismo. En 1993, Checoslovaquia se disolvió de forma amistosa en dos países: la República Checa y Eslovaquia. Tras un difícil período de transición, Chequia se consolidó como una democracia estable y una economía de mercado. Entró en la OTAN en 1999 y en la Unión Europea en 2004. Hoy es uno de los países más prósperos y seguros de Europa Central, conocido por su rica historia, arquitectura y cultura.

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