¿Qué virus creó la IA y qué daño puede causar?

Investigadores lograron crear varios virus que no se encuentran en la naturaleza con Inteligencia Artificial, lo que llamó la atención de muchos expertos en materia de bioseguridad y bioprotección pese a que no representan un riesgo.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Standford desarrolló 16 virus sintéticos que infectaron bacterias, lo que representa un punto de inflexión en el uso de IA para ámbitos de la salud.

Estos investigadores seleccionaron más de 300 diseños generados con IA para sintetizarlos en los laboratorios, y de estos solamente 16 lograron demostrar ser eficaces para poder eliminar la bacteria E. coli.

Many of the most complex and useful functions in biology emerge at the scale of whole genomes.



Today, we share our preprint “Generative design of novel bacteriophages with genome language models”, where we validate the first, functional AI-generated genomes 🧵 pic.twitter.com/E6GxoEjzF4 — Samuel King (@samuelhking) September 17, 2025

Resultados de los virus generados con IA

Esta investigación demostró que la IA puede crear biología sintética, y pese a que fue utilizada como prueba para algo que podría mostrar potencial para mejorar la vida, también podría surtir el efecto contrario de acuerdo con expertos sanitarios.

Debido a esto, los investigadores realizaron las pruebas en su laboratorio de alta seguridad en fagos debido a que estos ya cuentan con estudios amplios y aplicaciones en bilogía molecular y terapéutica.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Science bajo el título “Diseño generativo de bacteriófagos con modelos de lenguaje genómico” el 6 de agosto de este año.

En este se puede encontrar el resultado de la prueba experimental en la que se desarrollaron “16 genomas funcionales con secuencias, estructuras y perfiles de aptitud diversos. Un cóctel de los bacteriófagos generados superó rápidamente a las bacterias que habían desarrollado resistencia a un bacteriófago natural”.

En esta publicación se precisa que pese a que la IA tiene la capacidad de aprender las restricciones evolutivas de las secuencias de ADN en la naturaleza, no se han puesto a prueba sus capacidades para generar genomas funcionales completos.

Durante esta investigación se utilizaron los modelos de lenguaje genómico Evo 1 y Evo 2 para poder desarrollar “genomas de fagos completos con arquitecturas genéticas realistas y especificidad para un huésped bacteriano, Escherichia coli C”.

One of our most popular preprints of 2025 is now published in @ScienceMagazine. Congrats to @BrianHie, @samuelhking, and team on establishing a framework for generating and evaluating AI-generated genomes.



- Access the paper: https://t.co/p5qMhTroK2 https://t.co/bc3WW0iWg2 — Arc Institute (@arcinstitute) August 6, 2026

En las pruebas realizadas se utilizó el fago natural ΦX174 como plantilla, y los 16 que fueron viables “mostraron una fuerte especificidad de huésped y diversos perfiles de aptitud, incluyendo cinéticas de infección competitivas”.

Con esta investigación; de acuerdo con el texto científico, se prueba que los modelos generativos de IA pueden capturar las restricciones evolutivas con la fidelidad necesaria para la producción de genomas de bacterifagos completos y distintos a los que existen en la naturaleza.

Esto amplía las posibilidades en la genómica sintética y su uso en terapias con fagos resistentes a los patógenos de rápida evolución; además, funciona como un precedente para que se pueda utilizar en la creación de genomas más grandes y complejos.

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