Empresas mexicanas alcanzan 47% de madurez digital por IA, pero falta inversión en capacitación

Las empresas mexicanas tienen una madurez digital de 47 por ciento en 2026, un incremento de seis puntos porcentuales respecto a 2025, pero el ideal del mercado es llegar a 70 por ciento; no obstante, cada vez hay más avances en el proceso de adopción de Inteligencia Artificial (IA) y en inversiones, pero es necesario que incrementen lo que destinan para capacitar a su personal, por ahora sólo es entre el 1.0 y 2.0 por ciento, es decir, no falta talento técnico, sino que las personas sepan usar las herramientas tecnológicas, se adapten a los cambios y resuelvan problemas de negocio con la IA.

De acuerdo con el Informe de Madurez Digital (IMD), elaborado por Needed Education en conjunto con KIO IT Services, EY México, la American Chamber of Commerce of México y Fleet, las empresas mexicanas se encuentran en una etapa intermedia, es decir, “han incorporado habilidades, ampliado la adopción de tecnologías, mejorado su ejecución”, pero la madurez que se busca aún no se ha logrado apuntalar.

Capacitación está siendo más fuerte

Por ahora, las compañías mexicanas han invertido en modelos propios y en tener agentes de IA exclusivos porque de esa forma se logra tener mayor seguridad y control de los datos, pero el presupuesto asignado a este rubro ronda entre 2.0 por ciento y 3.0 por ciento de los ingresos, señaló Daniel Rodriguez Galvis, asesor de Adopción de Inteligencia Artificial en Needed Education.

No obstante, también se invierte en capacitación, es decir que las personas aprendan a utilizar las herramientas, desarrollen el pensamiento crítico y la creatividad; sin embargo, en México hay un rezago en este tipo de inversiones porque sólo se destina entre el 1.0 por ciento y 2.0 por ciento.

La mayor inversión está centrada en crear centros de datos y en optimizarlos con la intención de que los modelos de IA que se generen, más la capacitación del personal técnico logren potenciar a las compañías, y aquí se destina entre el 3.0 y 4.0 por ciento.

“Lo que vemos en México es que (la inversión) en capacitación hace falta porque digamos que en otros países, la capacitación está siendo más fuerte para que las personas realmente puedan utilizar la tecnología y le saquen provecho”, agregó Rodríguez Galvis.

México es líder de Latinoamérica en madurez digital

El especialista destacó que México sí es líder de Latinoamérica en madurez digital, pero además de promover mayores inversiones, también se debe superar el ritmo vertiginoso de los avances en tecnología, porque en muchas ocasiones el ser humano no lo asimila como debería ser y se suma, que por ahora, a pesar de la generación de múltiples pilotos de IA, también hay preocupación en el mercado porque pocas empresas ven retornos de inversión.

Entre los retos puntuales y las áreas de oportunidad que tiene el país para alcanzar el 70 por ciento en madurez digital, es necesario que haya mayor infraestructura de centros de datos, porque la que hay “no está preparada para cargas de trabajo con IA”, además, el sector público se encuentra ausente en la transformación, y si se compara el presupuesto que se destina a las Tecnologías de la Información con IA, en el país sólo se destina entre el 2.0 por ciento y el 10 por ciento, mientras que en Estados Unidos se destina entre 20 y 30 por ciento.

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JVR