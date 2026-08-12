¿Quién es Erwin ‘Coco’ Parentini, el criminal preso que amenazó al ministro Carlos Negro y a Ana Juanche?

El recluso Erwin Darío Parentini Flores, mejor conocido como “Coco” Parentini, amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, desde la cárcel de Uruguay.

Medios locales han informado que Parentini Flores escribió una carta dirigida a Carlos Negro y Ana Juanche, y posteriormente se la entregó a un oficial de la prisión en la que se encuentra recluido.

Actualmente el “Coco” Parentini se encuentra recluido y aislado en la unidad de máxima seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación número 25, debido a que es clasificado como una persona peligrosa.

Sobre las amenazas, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio emitieron su respaldo político para ambos funcionarios, pues apuntaron que este refleja #la voz y el sentir de toda la sociedad uruguaya, hastiada de la violencia, la cultura del amedrentamiento y el accionar impune” de las organizaciones criminales.

Declaración bancadas de senadores/as y diputados/as del Frente Amplio ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Erwin ‘Coco’ Parentini?

Erwin Darío Parentini Flores, alias “Coco”, era un barrabrava de Peñarol que fue condenado por diversos delitos, incluyendo la coautoría del homicido de Renny Auditore Ferreira durante la final de la Copa Libertadores que se celebró en el Estadio Centenario en 2015.

“Coco” Parentini fue señalado por ordenar el ataque a un hincha del Flamengo, Auditore Ferreira, quien recibió varios impactos con arma de fuego, propiciados por dos menores de edad, cuando se encontraba en la esquina de Capitán Villademoros y Argerich.

Parentini Flores también fue señalado por el homicidio de Lucas Langhain, un hombre de 24 años de edad que fue asesinado el 15 de diciembre del 2019; y de acuerdo con la información que se conoce, este ordenó el ataque desde la celda del Penal de Libertad en la que se encontraba.

REPASO DE NOTICIAS: El recluso Erwin "Coco" Parentini confesó y fue imputado de homicidio muy especialmente agravado por la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain.https://t.co/DwHn5B99MI pic.twitter.com/x0XiUSKqZR — Subrayado (@Subrayado) December 24, 2019

El recluso cuenta con aproximadamente 10 antecedentes penales entre los que se encuentran homicidio, por lo que actualmente cumple una pena de 28 años de prisión por el asesinato de Lucas Langhain, y 12 años y 10 meses adicionales por planificar un ataque.

Tras la amenaza de muerte enviada por “Coco” Parentini a Carlos Negro y Ana Juanche, se espera que la condena del delincuente aumente, pues la Dirección de Inteligencia de la Fiscalía inició una investifación por este hecho.

Esta no es la primera vez que Parentini Flores amenaza a funcionarios de Uruguay, pues anteriormente amenazó al entonces ministro del Interior Luis Alberto Hebe, y al igual que con Juanche y Negro, lo hizo con una carta escrita a mano.

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