CBP asegura 760 kilos de presunta metanfetamina oculta en cargamento de apio de Reynosa

Tras una inspección en el Puente Internacional Pharr-Reynosa, autoridades de Estados Unidos decomisaron un alijo de presunta metanfetamina oculta en cargamento de apio fresco procedente del estado de Tamaulipas.

El hallazgo ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) realizaron una revisión a un tractocamión que transportaba el vegetal desde el municipio fronterizo de Reynosa.

Con un equipo de “inspección no intrusiva”, los agentes descubrieron un total de 721 paquetes ocultos entre el cargamento de la hortaliza, con una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina. En total, el peso del contrabando ascendió a 760 kilogramos.

De acuerdo con la CBP, el valor estimado de la incautación en el mercado ilegal es de alrededor de 14 millones 978 mil dólares.

Al respecto, el director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, Carlos Rodríguez destacó que la “exitosa incautación de metanfetamina” fue posible a la “aguda intuición” del personal a su cargo.

“Nuestros agentes están capacitados para mirar más allá de lo evidente”, sostuvo. “Cuando se combina esa experiencia humana con la precisión de nuestros equipos de escaneo, se crea una defensa formidable contra quienes intentan introducir narcóticos ilegales de contrabando en nuestro país”, agregó.

Tras el aseguramiento, tanto la presunta droga como el vehículo fueron confiscados, y se inició a una investigación penal a cargo de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés).

Texas CBP officers intercepted $14,978,000 worth of alleged methamphetamine concealed in a shipment manifested as fresh celery.



Our officers work diligently every day to keep this poison off our streets.



Read: https://t.co/dFPBEAnc4Z pic.twitter.com/5YeWR6TV7z — CBP (@CBP) August 19, 2026

No es la primera vez que agentes de la CBP interceptan un cargamento de presunta metanfetamina oculta entre mercancías transportadas desde México.

El 13 de abril de 2025, también en el Puente Internacional Reynosa-Pharr, las autoridades fronterizas incautaron 454 kilogramos de presunta metanfetamina, con valor de 8.9 millones de dólares, oculta en cargamento de chayote.

Días antes, el 11 de abril, aseguraron más de 741 kilogramos de metanfetamina transportada entre pimientos morrón y pepinos al interior de un tráiler que buscaba ingresar a Estados Unidos desde México a través del mismo cruce internacional.

Soured squash: @DFOLaredo @CBP officers at #Pharr International Bridge seize $8.9M in methamphetamine hidden within a commercial shipment of chayote, a green, pear-shaped squash from Mexico. @HSI_SanAntonio is investigating. More: https://t.co/NaSMYa6REZ pic.twitter.com/CCXMLhrdzX — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) April 16, 2025

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cehr