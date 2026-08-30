Inundación en el Gran Cañón deja desaparecidos y obliga a evacuar a decenas | VIDEOS

Una inundación repentina en el Gran Cañón, Arizona, provocó evacuaciones, arrastró enormes cantidades de escombros hacia el río Colorado y dejó daños importantes en distintas zonas del parque nacional. Las autoridades mantienen un operativo para localizar a personas que podrían encontrarse desaparecidas después de la emergencia.

El Servicio de Parques Nacionales informó que 15 personas permanecen sin localizar, mientras equipos de emergencia trabajan para obtener información sobre excursionistas y campistas que se encontraban en las zonas afectadas. La emergencia también obligó a evacuar a más de 60 personas del Phantom Ranch.

La corriente provocó además daños en infraestructura, destruyó puentes peatonales y modificó el cauce del arroyo Bright Angel, donde se originó la inundación. Aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas, las autoridades mantienen cerrados varios puntos turísticos mientras evalúan las condiciones del terreno.

La inundación ocurrió en el arroyo Bright Angel, que desciende desde el Borde Norte hasta el río Colorado. En aproximadamente 30 minutos se registraron entre media y una pulgada de lluvia, una cantidad suficiente para generar una fuerte corriente debido a las características rocosas y al pronunciado desnivel de la zona.

🇺🇸 Autoridades de Arizona buscan a más de 20 personas desaparecidas tras repentina inundación en el Gran Cañón. pic.twitter.com/Cwc7CuGaR5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

Testigos describieron una crecida repentina acompañada por lodo, rocas, agua y otros escombros. Una de las excursionistas, Erica Viola, relató que se encontraba en el campamento Bright Angel junto con otras personas cuando observaron cómo el nivel del arroyo aumentó rápidamente y comenzó a arrastrar objetos, incluido lo que parecía ser una estructura.

El grupo fue evacuado en helicóptero, mientras que otros visitantes también tuvieron que ser trasladados a zonas seguras. Parth Desai, quien recorría el área con un grupo de médicos y un guardabosques, describió la aparición repentina de cascadas, deslizamientos y grandes cantidades de lodo.

Entre las zonas que permanecían cerradas se encuentran Bright Angel Campground, Phantom Ranch y algunos sectores del sendero North Kaibab. Las actividades de rafting en el río Colorado también fueron suspendidas temporalmente.

Inundación en el Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos. pic.twitter.com/GEOaQC3u2a — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 30, 2026

La emergencia provocó otro problema: la inundación dejó fuera de servicio la única tubería que suministra agua a turistas y residentes del parque. Debido a ello, a partir del lunes no se permitirá pasar la noche en hoteles y alojamientos de la zona, mientras se pidió a los residentes permanentes reducir su consumo.

El Servicio de Parques Nacionales continúa las labores de búsqueda y solicitó información a quienes tengan datos sobre personas que se encontraban en el área durante la inundación.

La infraestructura hidráulica del Gran Cañón ya se encontraba en proceso de modernización. Desde 2023 se desarrolla un proyecto de 208 millones de dólares para rehabilitar la tubería y mejorar el sistema de distribución, con conclusión prevista para 2027.

UGC videos show hikers and campers scrambling for cover as heavy rain and strong winds hit the Phantom Ranch area of #GrandCanyon National Park, with swollen waterways and debris seen floating on the Colorado River. Other footage shows people awaiting rescue and a helicopter… pic.twitter.com/x2lu0ZkFMb — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 31, 2026

Con información de AP

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