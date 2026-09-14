Zara Colombia enfrenta polémica por mandar a empleada descalza a su casa | VIDEOS

Una empleada colombiana de la tienda de ropa Zara compartió por medio de redes sociales un video que generó una gran polémica, por lo que incluso muchas personas protestaran frente a la sucursal de Unicentro.

La empleada de una tienda Zara de Colombia ubicada en el centro comercial Unicentro, María Alejandra Rojas, de 22 años de edad, compartió un video el pasado 11 de septiembre que se hizo viral en redes sociales.

En este video hace una denuncia debido a que le hicieron quitarse los zapatos “de dotación” que le dieron en la tienda sin importartes que ella les había indicado que no llevana otros zapatos para regresar a su casa.

“Me quitaron los zapatos y me dejaron descalza, y esos zapatos eran de dotación. Así que hago constancia de la humanidad que me están haciendo. Estoy acá afuera, todo el mundo me está mirando” compartió entre llantos la empleada.

En otro video, María Alejandra dijo que al terminar su turno el 10 de septiembre a las 21:00 horas le pidieron los zapatos, que una de las encargadas la trató mal durante todo el día, y aseguró que este hecho ocurrió porque le tenían “envidia”.

Luego de que se viralizara la denuncia de María Alejandra Rojas, un grupo de personas realizó una protesta frente a la sucursal de Zara que se encuentra en el centro comercial Unicentro.

Debido a esto, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá compartió; por medio de redes sociales, que su equipo de Diálogo Social se encontraba en el centro comercial Unicentro “donde realiza interlocución con personal administrativo y vocera del grupo manifestante”.

#Reporte | Nuestro equipo de Diálogo Social acompaña las siguientes acciones:



• Zarapastrosos.

📍Unicentro (Usaquén).



El equipo de Diálogo Social hace presencia en el centro comercial Unicentro, donde realiza interlocución con personal administrativo y vocera del grupo… pic.twitter.com/hbRPbyw6nv — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 13, 2026

Filtran video para desmentir la polémica de Zara Colombia

Tras la viralidad del video de María Alejandra Rojas, se publicó un video en el que se muestra un audio sobre lo ocurrido en la tienda Zara de Unicentro, y este muestra una versión distinta a lo relatado por la empleada.

En el audio se escucha que María Alejandra Rojas acudió a su centro de trabajo en tacones, por lo que le prestaron un calzado para que pudiera realizar sus tareas en la tienda.

En dicho audio se escucha que María Alejandra pide que le notifiquen por correo que debe regresar el calzado, por lo que la persona que le está brindando las indicaciones le informa que ellos no deberían de haberle dado el calzado como préstamo.

“Te voy a poner en contexto, nosotros no teníamos ningún derecho de prestarte un calzado, ¿sabes qué debíamos hacer? Dejarte ir a comprar un calzado de tu plata para tú venir a trabajar como debe ser, en deportivos, porque acá tú no eres ni encargada para que te vengas entaconada” se escucha en el audio.

En dicho audio se le indica a María Alejandra que debe entregar el calzado al finalizar el turno, y que el uniforme al que tienen derecho por ley como parte de la dotación se les brinda una vez que cumplen dos meses laborando, periodo que no ha cumplido hasta el momento.

@agenciaapi Un audio completo de una conversación entre una trabajadora de Zara Unicentro y una de sus superiores reveló una versión distinta sobre el episodio ocurrido en la tienda de Bogotá, después de que la empleada denunciara públicamente que le habían quitado unos zapatos al finalizar su jornada laboral y que tuvo que abandonar el establecimiento descalza. La nueva grabación aporta elementos sobre el origen de los zapatos que llevaba la trabajadora y las circunstancias en las que le fueron entregados durante su turno. Según se escucha en la conversación, el calzado no correspondía a unos zapatos de dotación entregados definitivamente a la empleada, sino a un par que le habría sido facilitado de manera temporal para que pudiera cumplir su jornada. La controversia comenzó después de que María Alejandra Rojas denunciara que, al terminar su turno en la tienda de Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, sus superiores le solicitaron entregar los zapatos que llevaba puestos. La mujer aseguró que informó que no tenía otro calzado para regresar a su vivienda y posteriormente apareció descalza frente al establecimiento. Sin embargo, el audio conocido posteriormente permite escuchar la conversación relacionada con la procedencia del calzado y las razones por las cuales se solicitó su devolución. De acuerdo con esta versión, las condiciones establecidas para trabajar en el establecimiento contemplaban el uso de calzado deportivo. La empleada conocía esa disposición a través de su contrato y del reglamento aplicable a su trabajo, pero ese día habría llegado a cumplir su jornada utilizando zapatos de tacón. Ante esa situación y con el propósito de que pudiera desarrollar su turno, desde la tienda le facilitaron temporalmente un par de zapatos que hacía parte de los productos disponibles en el establecimiento. De esta manera, la trabajadora pudo cambiarse los tacones y continuar con sus funciones durante la jornada. La conversación conocida ahora establece una diferencia frente a la interpretación inicial que circuló alrededor del caso: según esta versión, los zapatos que posteriormente le solicitaron entregar no constituían una dotación que hubiera pasado a ser propiedad de la trabajadora, sino un artículo prestado para solucionar la situación presentada con el calzado con el que había llegado a trabajar. #Zara #ZaraColombia #Unicentro #Bogotá #Colombia ♬ sonido original - Agencia API

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