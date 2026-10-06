Exalto mando de la CIA se declara culpable de robar 40 mdd en lingotes de oro

Exfuncionario de la CIA se declara culpable de robo de 40 millones de dólares en lingotes de oro.

David J. Rush, exalto funcionario de la CIA, se declaró culpable este martes en Virginia de un cargo de fraude electrónico, tras abusar de su puesto y de fondos gubernamentales para enriquecerse mediante la adquisición de bienes raíces en Florida y lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, Rush, de 49 años y residente de Ashburn, Virginia, inventó un programa gubernamental “altamente clasificado” con el propósito de justificar la compra de propiedades de lujo en el sur de Florida que pretendía revender para obtener beneficios personales. También creó una supuesta “actividad gubernamental confidencial” para conseguir los lingotes de oro.

Los fiscales señalaron que el comportamiento del exfuncionario provocó pérdidas de aproximadamente 194 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran más de 1.8 millones de dólares correspondientes a vuelos chárter privados que Rush autorizó para su uso personal con cargo al erario público.

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Escudo de la CIA, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Ocultó 300 lingotes de oro

En documentos judiciales, los fiscales también afirmaron que Rush ocultó en su vivienda de Virginia lingotes de oro pertenecientes al gobierno federal, cuyo valor estimado era de unos 46 millones de dólares.

El exfuncionario fue detenido después de que investigadores registraran su domicilio y localizaran aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de 2 millones de dólares en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo, según la declaración jurada de un agente del FBI. Tras comparecer inicialmente ante el tribunal a principios de este año, un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Como parte de la investigación, Rush reconoció ante los investigadores que había proporcionado a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta del gobierno de Estados Unidos, según consta en un documento judicial.

Los fiscales también acusaron a Rush de mentir a colegas y contratistas gubernamentales sobre sus credenciales militares y académicas, además de presentar como real el programa que había inventado. Para respaldar sus instrucciones, afirmó falsamente que contaba con autorización de altos funcionarios estadounidenses.

“Rush utilizó su autoridad gubernamental legítima y se atribuyó falsas credenciales personales para generar confianza en sus instrucciones”, señala el documento judicial.

Las autoridades sostienen que el exfuncionario también falseó su formación académica y su historial militar en sus solicitudes de empleo. Entre otras afirmaciones, aseguró haber sido piloto de la Marina y contar con una licenciatura de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, así como con una maestría del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Los investigadores determinaron que Rush nunca se desempeñó como piloto de la Marina ni estudió en ninguna de esas instituciones. Sí se alistó en la Marina en 1997 y recibió una baja honrosa de la Reserva Naval de los Estados Unidos con el rango de teniente en 2015, de acuerdo con la declaración jurada del FBI.

“A los empleados federales se les confía la tarea de servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”, declaró el fiscal general Todd Blanche.

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, indicó que la agencia remitió el caso de inmediato al FBI después de que una investigación interna encontrara pruebas de los delitos cometidos por Rush.

“David Rush abusó de su cargo y traicionó la confianza pública, por lo que debe responder plenamente por sus actos”, afirmó Ratcliffe en un comunicado.

Rush se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión, según los registros judiciales. El juez federal Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero en Alexandria, Virginia.

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cehr