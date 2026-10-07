¿Qué le pasó a doña Blanca Pardo, víctima del terrible caso de abuso?

Doña Blanca Pardo perdió la vida a los 72 años de edad luego de ser víctima de abuso

Una mujer de 72 años de edad fue víctima de un terrible caso de abuso, doña Blanca Pardo, quien perdió la vida el pasado 30 de agosto debido a las lesiones que le provocaron; actualmente su familia y la comunidad exigen justicia.

En una casa ubicada en la vereda Plazuelas de San Bernardo, Nariño, Colombia, una mujer de 72 años de edad fue localizada alrededor de las 17:00 horas del 29 de agosto por una de sus hijas; esta se encontraba desnuda, inconsciente, y con lesiones.

El personal médico de la ciudad de Pasto indicó a sus familiares que doña Blanca Pardo no solamente tenía heridas producidas por agresiones físicas, sino que presentaba signos de violencia sexual.

Doña Blanca Pardo perdió la vida a los 72 años de edad luego de ser víctima de abuso ı Foto: Redes Sociales

Jenny, una de las hijas de Blanca Emeria Pardo Rosero, ha brindado su testimonio sobre lo ocurrido a diversos medios, y asegura que el personal médico de la clínica trató de estabilizarla pero fue remitida a un hospital en Pasto, en donde les indicaron que se encontraba en un estado grave.

Pese a que doña Blanca Pardo recibió atención médica después del terrible acontecimiento, esta perdió la vida el pasado 30 de agosto, por lo que actualmente sus familiares exigen justicia y esclarecimiento de los hechos.

Exigen justicia para doña Blanca ı Foto: Redes Sociales

Exigen justicia por doña Blanca Pardo

Actualmente las investigacioes sobre el posible abuso sexual del que fue víctima doña Blanca Pardo continúan activas, por lo que el alcalde de San Bernardo, Jairo Arley Ibarra Moreno, pidió celeridad a las autoridades para poder encontrar a los responsables de este terrible hecho.

Cientos de personas realizaron un homenaje en el municipio de San Bernardo mediante una velatón que se realizó en el parque principal, en donde presentaron pancartas en las que exigían justicia a las autoridades por Blanca Pardo.

Exigen justicia para doña Blanca ı Foto: Redes Sociales

“Queremos justicia” y “ni una menos, vivas nos queremos”, fueron algunas de las frases que gritaron los cientos de personas que caminaron portando una vela encendida en memoria de doña Blanca Pardo.

La administración municipal de Belén Nariño expresó su indignación y rechazo por “el lamentable hecho de violencia que terminó con la vida de la señora Blanca Emeria Pardo Rosero, oriunda del municipio de San Bernardo”.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para adelantar las investigaciones con celeridad para que se haga justicia, y enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de doña Blanca.

Esquela de doña Blanca Pardo ı Foto: Redes Sociales

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