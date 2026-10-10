Christa Pike recibe alta hospitalaria y regresa a prisión, tras sobrevivir a ejecución por pena de muerte

Christa Pike, acusada por el homicidio de Colleen Slemmer en 1995, volvió a prisión tras recibir el alta del hospital en el que se encontraba debido a complicaciones por su fallida ejecución por pena de muerte.

Los abogados de Pike comunicaron este sábado que la acusada recibió el alta y volvió al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, la prisión para mujeres donde había permanecido recluida durante las tres décadas desde que fue condenada por el citado homicidio.

Sus abogados informaron que continuará recibiendo atención médica en prisión y que supervisarán su recuperación.

Christa Pike fue condenada a pena de muerte por asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. ı Foto: Reuters

“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, se lee en el comunicado de la defensa de Pike, recuperado por agencias internacionales.

Christa Pike estuvo hospitalizada debido a secuelas por un intento fallidos de ejecución con fármacos. Durante el tiempo en observación, estuvo conectada a un respirador, y sus abogados creían que no sobreviviría.

Sin embargo, Pike despertó y comenzó a hablar y caminar con ayuda.

BREAKING: Christa Pike was released from the hospital and transferred back to prison more than a week after her botched execution in Tennessee, her attorneys said. https://t.co/Y6WyG5HyQE pic.twitter.com/s3UKWINl9r — ABC News (@ABC) October 10, 2026

Urgen a esclarecer lo ocurrido, y causas de fallida ejecución de Pike

El 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee intentaron aplicar la pena de muerte a Christa Pike mediante la administración de pentobarbital.

Pike recibió dos dosis del medicamento, pero sobrevivió al procedimiento y tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital. La acusada no murió, pero experimentó un fuerte dolor y quedó inconsciente tras la administración de los fármacos.

Christa Pike durante una audiencia el 12 de enero de 2001 ı Foto: Redes Sociales

Las autoridades de Tennessee no han explicado oficialmente qué salió mal durante el intento de ejecución, y un tribunal de Nashville les ordenó preservar todas las pruebas relacionadas con el caso.

La principal hipótesis dicta que, probablemente, el fármaco se almacenó en el tejido de Pike en lugar de ingresar adecuadamente en el torrente sanguíneo, lo cual habría sido consecuencia de un acto negligente, al no percatarse los integrantes del equipo de ejecución de que las vías intravenosas estaban mal colocadas.

La preservación de las pruebas podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado de Tennessee.

En el mismo sentido, los abogados de Pike solicitaron al gobernador Bill Lee que le conmute la pena de muerte por cadena perpetua no revisable.

Con información de Europa Press y The Associated Press.

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