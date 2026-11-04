Resultados de la Lotería de Cundinamarca 4827 del 3 de noviembre del 2026: número y serie ganadores

La Lotería de Cundinamarca jugó su sorteo 4827 el martes 3 de noviembre del 2026. El número ganador del premio mayor fue el 9251 con la serie 149.
Lotería de Cundinamarca 4827: número ganador 9251 · Serie 149
- Número ganador: 9251
- Serie: 149
- Número de sorteo: 4827
- Hora del sorteo: 23:15 h
¿Cómo se juega la lotería de billete?
Las loterías tradicionales colombianas se juegan con billete físico o digital. Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor hay que acertar ambos. El billete se divide en fracciones, y quien tiene una fracción gana la parte proporcional del premio.
¿Cómo cobrar el premio?
Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los secos se acude directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe, con el billete original y cédula. El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo.
Resultados de la Lotería del Huila 4780 del 3 de noviembre del 2026: número y serie ganadores
¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?
Lotería de Cundinamarca se sortea los lunes a las 11:15 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.
¿Dónde se juega y dónde se cobra?
Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.
Verifica siempre con la fuente oficial
Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.
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