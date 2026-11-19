El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido de su cargo este jueves tras registrarse una repentina ola de fallos tecnológicos que afectó múltiples servicios esenciales y generó preocupación en torno a las amenazas derivadas de la inteligencia artificial (IA), informó la agencia de noticias AFP.

La agencia señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó plenamente la destitución de Cairncross, debido a que carecía de las credenciales necesarias para desempeñar dicha responsabilidad estratégica.

En su reemplazo, las funciones de ciberseguridad serán asumidas de forma interina por la actual directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, funcionaria a quien se considera con mayor preparación técnica y cuyo nombramiento previo fue confirmado por el Senado estadounidense.

Antes de ocupar el cargo como director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross desempeñó diversos puestos dentro del círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, además de haber fungido como director de operaciones del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

Las interrupciones tecnológicas registradas en territorio estadounidense afectaron los viajes, las comunicaciones y el comercio electrónico de millones de personas, alcanzando incluso a una red interna de comunicaciones ultrasecreta perteneciente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

De acuerdo con el reporte, los cortes tecnológicos suspendieron de manera temporal el tráfico aéreo, la operación de cajeros automáticos y los servicios de correo electrónico, además de impedir el acceso de los usuarios a fotografías almacenadas en la nube, provocando la percepción generalizada de que todo el sistema fallaba simultáneamente.

Al analizar el origen de las interrupciones, expertos y altos funcionarios del gobierno estadounidense atribuyeron las fallas a la operación de sistemas informáticos obsoletos y excesivamente complejos, así como a la acelerada carrera tanto de las empresas privadas como del propio gobierno por blindar sus infraestructuras digitales frente a las nuevas amenazas que representa la inteligencia artificial.

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JVR