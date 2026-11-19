Un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen provocó daños materiales en una torre del Centro Financiero Rey Abdullah en Riad sin dejar víctimas.

Un ataque perpetrado por los rebeldes hutíes del Yemen durante este jueves provocó daños materiales en varios pisos de una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah y en edificios adyacentes de este distrito en Riad, capital de Arabia Saudita.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas o víctimas mortales tras el impacto de un misil, mismo que fue catalogado como terrorista.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Defensa Civil Saudita, los equipos de emergencia respondieron de manera inmediata al incidente contra una de las edificaciones del complejo financiero capitalino.

El organismo de protección civil sostuvo que la ofensiva contra infraestructuras de carácter civil representa una “flagrante violación del derecho internacional humanitario y refleja el peligroso método de actuación” de los insurgentes yemeníes.

#Urgente |🚨MISIL IMPACTA RASCACIELOS QUE ALBERGA EL FONDO SOBERANO DE ARABIA SAUDITA EN RIAD🚨



Un ataque con misiles atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen provocó daños en la Torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), ubicada en el Centro Financiero Rey Abdalá, en Riad,… pic.twitter.com/dnea0cq4Do — La Capital News (@LaCapitalNews) November 19, 2026

Condenan ataque de los rebeldes hutíes

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita expresó la “enérgica condena” del reino ante los “continuos ataques terroristas” ejecutados por los hutíes en contra de instalaciones económicas y bienes civiles en Riad.

En tanto, el Gobierno saudita reivindicó su “pleno y legítimo derecho” a implementar todas las medidas que considere necesarias para defender su soberanía territorial, proteger sus activos nacionales y garantizar la seguridad tanto de sus ciudadanos como de los residentes en el país.

“El Reino no tolerará ninguna agresión dirigida contra su territorio y sus bienes”, advirtió la cancillería de Riad, al tiempo que exhortó a la comunidad internacional y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir sus responsabilidades, ejecutar las resoluciones vigentes y condenar las agresiones atribuidas a los hutíes.

En paralelo, la coalición militar encabezada por Arabia Saudita anunció la destrucción de una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos ubicada en la región suroccidental yemení de Dhamar, punto desde el cual los rebeldes efectuaron un lanzamiento hacia Riad.

Durante esta misma jornada, los insurgentes hutíes acusaron a la coalición militar de provocar la muerte de al menos 15 personas y dejar heridas a otras 13 tras realizar dos ataques aéreos contra la provincia de Taiz.

Estas acciones bélicas se inscriben en el desarrollo de la contraofensiva denominada ‘Amanecer del Yemen’, puesta en marcha el pasado 5 de octubre por fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, luego de que los hutíes consolidaran avances relevantes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, incluyendo la toma de Moca y zonas próximas al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

Dicha campaña militar busca revertir el avance territorial de los rebeldes y hacer retroceder a las fuerzas hutíes desde posiciones clave tanto en la franja costera como en el interior del país, a pesar de los contratiempos que la ofensiva gubernamental ha enfrentado en el litoral.

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JVR