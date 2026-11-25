Aviones de carga de FedEx estacionados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, el 16 de septiembre de 2022.

Un avión de FedEx se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, al sur de Florida en Estados Unidos, y provocó una suspensión de emergencia de las operaciones.

De acuerdo con el aeropuerto, ocurrió alrededor de las 22:40 horas, cuando el avión de carga, un McDonnell Douglas MD-11F que operaba como FedEx Express 910 (FDX910), salió de la pista 26R.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente derivó en el cierre temporal de casi todas las pistas en el Aeropuerto Internacional de Miami, con excepción de la 9R.

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Por lo anterior, el aeropuerto recomendó a usuarios verificar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos programados para este 25 de noviembre, en plena víspera del Día de Acción de Gracias.

“Apreciamos la paciencia de nuestros pasajeros mientras trabajamos para reanudar de manera segura las operaciones”, informó en la red social X.

FAA cancela orden de ground stop

Por separado, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) detalló que el vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith de Memphis, Tennessee.

Asimismo, informó que las operaciones aéreas se reanudarían en “breve” y que investigará el incidente por el que inicialmente ordenó suspender temporalmente las salidas con destino a Miami.

Posteriormente levantó la medida, conocida como ground stop, aunque advirtió retrasos de más de tres horas en las salidas hacia el Aeropuerto Internacional de Miami.

Al sitió arribó personal del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, así como de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que confirmó que no se reportaron personas heridas. De acuerdo con reportes extraoficiales, dos personas iban a bordo del avión.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vuelo 910 de FedEx Express detenido en un área verde sin daños aparentes tras salir de la pista, que luce humedecida debido a las lluvias intentas que este 25 de noviembre han provocan inundaciones en el sur de Florida.

BREAKING🚨: FedEx aircraft reportedly overshot the runway at MIA✈️😳 No injuries reported at this time. A ground stop has been issued. Stay tuned for updates| #ONLYinDADE pic.twitter.com/jHTDr8tDwe — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 26, 2026

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cehr