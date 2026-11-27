Unos piratas informáticos vulneraron la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, informaron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto, un asunto que podría poner en peligro una gran cantidad de datos sensibles de carácter táctico, de personal y logístico.

La intrusión en Cloud One se descubrió hace aproximadamente un mes, durante los trabajos de actualización del sistema, dijeron dos de las personas, quienes añadieron que el hallazgo ha provocado interrupciones en toda la plataforma. Reuters no ha podido determinar la identidad de los piratas informáticos, el alcance total de la intrusión ni si se han sustraído datos.

En un comunicado a Reuters, la Fuerza Aérea dijo que “no hace comentarios sobre la situación de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos. Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)”.

Puesto en marcha en 2017, Cloud One estaba destinado a servir como ventanilla única para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea, combinando los recursos de cuatro operadores —Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet— para dar servicio a decenas de aplicaciones, incluidas las que gestionan datos de personal y nóminas, así como logística y mantenimiento.

Entre ellas se encuentran el sistema de mando y control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de información de toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro de Operaciones, que realiza un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos repartidas por todo el mundo.

SAIC fue el contratista principal de Cloud One hasta 2025, año en que Leidos tomó el relevo. SAIC no respondió a una solicitud de comentarios y Leidos remitió las preguntas a la Fuerza Aérea.

Cloud One es una de las plataformas en la nube más grandes del ejército estadounidense, según dos de las fuentes. “Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave”, dijo una de ellas.

Puesto en marcha en 2017, Cloud One estaba destinado a servir como ventanilla única para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea, combinando los recursos de cuatro operadores —Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet— para dar servicio a decenas de aplicaciones, incluidas las que gestionan datos de personal y nóminas, así como logística y mantenimiento.

Entre ellas se encuentran el sistema de mando y control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de información de toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro de Operaciones, que realiza un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos repartidas por todo el mundo.

SAIC fue el contratista principal de Cloud One hasta 2025, año en que Leidos tomó el relevo. SAIC no respondió a una solicitud de comentarios y Leidos remitió las preguntas a la Fuerza Aérea.

Cloud One es una de las plataformas en la nube más grandes del ejército estadounidense, según dos de las fuentes. “Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave”, dijo una de ellas.

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FGR