Una fuerte tormenta golpeó ayer la costa este de Estados Unidos y otras zonas del país, justo en el Día de Acción de Gracias. Hubo inundaciones, cortes de luz y problemas para viajar en plena temporada de vacaciones. Por primera vez a causa del clima, el desfile número 100 de Macy’s, en Nueva York, se pospuso hasta el sábado a las 8:30 de la mañana, hora local, ante el temor de los vientos.

Por la noche, casi 900 mil usuarios seguían sin electricidad en el noreste y el Medio Oeste del país, según el sitio PowerOutage.us., más de 200 mil estaban en Pensilvania, más de 150 mil en Virginia y más de 100 mil en Misuri. Las ráfagas llegaron a 112 kilómetros por hora y derribaron árboles y cables, informó Reuters. En el aeropuerto LaGuardia, de Nueva York, el viento alcanzó 90 kilómetros por hora.

Además, más de dos mil vuelos con origen o destino en Estados Unidos sufrieron retrasos y más de 420 fueron cancelados, según FlightAware. Los aeropuertos de las zonas de Washington y Nueva York estuvieron entre los más afectados. Un día antes, seis mil 500 vuelos se retrasaron y 160 se cancelaron.

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El Dato: La tormenta de la costa este se intensificó por la tarde-noche, centrada frente a la costa del Atlántico Medio. La nieve cubrió partes del oeste medio y del valle de Ohio.

Las inundaciones. Por su parte, Nueva Jersey quedó en estado de emergencia por orden de la gobernadora Mikie Sherrill, igual que partes de Nueva York, por la gobernadora Kathy Hochul. En tanto, el alcalde de Nueva York, Zoh-ran Mamdani, informó que dos personas tuvieron que ser rescatadas de sus autos por el agua y pidió no caminar, andar en bicicleta ni manejar por zonas inundadas: “Ningún destino justifica poner en riesgo su seguridad”. En la ciudad cayeron entre cuatro y cinco centímetros de lluvia, y en algunas zonas, casi ocho.

Gente camina a través de fuertes vientos y lluvia el Día de Acción de Gracias en NY, ayer ı Foto: Reuters

La marea alta inundó pueblos y ciudades desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey. Avalon, en Nueva Jersey, vivió algunas de las peores inundaciones de su historia, aunque, según el administrador del municipio, Scott J. Wahl, no llegaron a ser como las del huracán Sandy. Conductores fueron rescatados tras meterse al agua, pero no hubo heridos. Mientras, en Ocean City, Lance Miller, de 54 años, dijo que el agua medía unos 30 centímetros y que algunos de sus amigos tuvieron inundaciones dentro de sus casas. El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, en Virginia, estuvo cerrado varias horas por el viento, y en Carolina del Norte se cerró la carretera NC 12, la única que une la isla de Hatteras con tierra firme. En Maryland, se pidió a casi dos millones de usuarios de agua en dos condados que la ahorraran por los apagones.

14 Vehículos rescatados en aguas profundas

A su vez, en Pensilvania, un hospital del condado de Chester tuvo un apagón parcial, pero la luz volvió antes de que fuera necesario trasladar pacientes. En el municipio de Springfield, al norte de Filadelfia, se pidió a los vecinos evacuar por precaución después de que un árbol cayó sobre un tanque de gas.

Asimismo, una tormenta invernal dejó fuertes nevadas en Misuri e Illinois. En Wentzville, Misuri, el techo de una pista de hielo se derrumbó en parte. En California, las mareas altas y las olas destruyeron el miércoles parte del muelle de Pacifica, y en el condado de Humboldt, las autoridades ordenaron evacuar una comunidad costera donde los edificios se inundaron. Por el aplazamiento del desfile, una banda de Texas reunió 350 mil dólares para que sus 500 integrantes se queden dos noches más en NY.