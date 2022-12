Arrestan a repartidor de FedEx por secuestro y asesinato de niña de 7 años

Un repartidor de FedEx fue detenido por el homicidio de una niña de siete años a quien presuntamente secuestró en Texas.

De acuerdo con las autoridades, la familia de la pequeña Athena Strand reportó su desaparición el pasado 30 de noviembre en la zona de Dallas Fort Worth y, pese a los esfuerzos para dar con su paradero, pues a la búsqueda se sumaron hasta 200 voluntarios, lamentablemente la menor fue hallada muerta dos días después.

Durante las investigaciones para rastrear a las personas que tuvieron contacto con la menor destacó la presencia de un “desconocido”, pues el mismo día en que Athena se extravió un repartidor entregó un paquete en la casa de la familia.

Con esta pista la Policía localizó a la empresa para dar con este repartidor y gracias a la colaboración de la firma se identificó al presunto sospechoso como Tanner Lynn Horner, de 31 años.

De inmediato se implementó un operativo que llevó a su arresto como “persona de interés” para determinar si tuvo contacto con la menor y su desaparición. Al poco tiempo confesó el secuestro y asesinato de la pequeña, de acuerdo con declaraciones del jefe de la Policía del condado de Wise, Lane Akin.

Incluso, el mando policial dijo que el detenido condujo a las autoridades a la recuperación del cadáver, a casi 10 kilómetros de distancia de la casa de la familia, luego de que inicialmente dio falsas declaraciones para despistar a las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles sobre el presunto móvil de Horner para llevarse a la menor, pues las autoridades indicaron que no harán publica la confesión, pero se informó que el detenido no conocía a la familia, descartando un crimen personal, según medios locales.

CEHR