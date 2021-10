Caída de Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y TikTok; todo lo que sabemos

Este lunes 4 de octubre inició con un suceso que dejó incomunicadas a millones de personas en todo el mundo: la caída masiva de Facebook, WhatsApp e Instagram. Hasta las 15:00 horas del centro de México aún no se ha restablecido el servicio y las preguntas no dejan de acumularse.

¿A qué hora se restablecerá el servicio?, ¿cuál es la causa que provocó esta falla masiva?, ¿qué alternativas tienen los usuarios a estas redes sociales?, son algunas de las preguntas que se han vuelto tendencia en Twitter, la única plataforma que sigue en pie porque hasta Telegram y TikTok presentaron fallas.

A continuación te explicamos todo lo que sabemos hasta el momento de cada red social que se cayó de forma total o que presentó fallas.

Facebook se cae

A través de su cuenta de Twitter, Facebook pidió a los usuarios tener paciencia por las fallas que se reportaron desde la mañana de este lunes y que dejaron a la red social paralizada y sin servicio.

Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente Facebook a través de Twitter

El director de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, también expresó sus disculpas a través de Twitter y aseguró que la red social está "experimentando problemas de red", por lo que "los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar el servicio".

Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial de la empresa que señale la causa específica de la caída o que indique la hora exacta en la que los usuarios podrán acceder de nuevo a su perfil.

"WhatsApp no funciona", googlean los usuarios

"WhatsApp no funciona", "WhatsApp falla", "WhatsApp se cayó", son algunas de las formas en las que millones de usuarios intentaron buscar respuesta ante esta falla mundial en Google.

Sin embargo, la información que se encuentra en Internet no ha restablecido el servicio de la empresa de mensajería instantánea, la cual presentó fallas desde cerca de las 10:30 horas de la zona Centro de México.

Al igual que Facebook, WhatsApp utilizó Twitter para dar un comunicado en el cual informó que su equipo trabaja para que "todo vuelva a la normalidad" lo más pronto posible.

Instagram cae junto con "sus amigos"

"Instagram y sus amigos están pasando por un momento difícil y es posible que tengas problemas para utilizarlos. Ten paciencia, ¡estamos en ello! #instagramdown", dijo la red social mediante Twitter.

Al igual que sus "amigos", es decir Facebook y WhatsApp, los usuarios que intentaron acceder a Instagram se toparon con que la red social no actualizaba, como si el teléfono celular no tuviera conexión.

Telegram, la única salva... no, también falló

Una de las priemras alternativas a la que acudieron los usuarios fue Telegram, una red social que no pertenece a Facebook como es el caso de las dos anteriores; sin embargo, se unió a la caída masiva, lo que desató un sinfín de memes y burlas en Twitter.

Telegram aclaró que los usuarios aún pueden usar sus servicios, pero que es posible que presenten fallas porque " las interrupciones están afectando una gran parte de los principales servicios en línea en la actualidad ", afirmó la red social en Twitter.

"Afortunadamente, la infraestructura de servidores distribuidos de Telegram significa que la aplicación puede permanecer más estable a nivel mundial a pesar de esto", agregó.

Sin embargo, los usuarios de algunas regiones pueden estar experimentando retrasos con los mensajes o notificaciones Telegram

TikTok se une a la caída masiva de las redes sociales

Por si no fuera suficiente, TikTok se unió al grupo de las redes sociales que presentaron fallas a nivel mundial porque algunos usuarios también han reportado problemas con la aplicación de video corto.

Los internautas aseguraron que, en algunos casos, no podían acceder al perfil de personas que no fueran sus contactos, además de que no podían utilizar adecuadamente la sección de "explorar" que tiene la plataforma.

