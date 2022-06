Cancillería de Colombia acusa injerencia de AMLO por declaraciones sobre candidato presidencial Gustavo Petro

El gobierno de Colombia manifestó su inconformidad por las declaraciones realizadas esta mañana por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que afirmó que hay una "guerra sucia" en contra del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro.

A través de redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que los dichos de López Obrador constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de ese país.

Apuntó que en Colombia se tiene un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. "Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios ", añadió la Cancillería.

La institución solicitó respeto a la autonomía de Colombia para elegir a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina que Gustavo Petro, candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, enfrenta una "guerra sucia de lo más indigna y cobarde".

De acuerdo con López Obrador, Petro, ha recibido críticas de los conservadores de que, si se convierte en el presidente de Colombia, ese país "va a ser como Venezuela".

"Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero y no me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla”.