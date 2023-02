Detectan primer caso de Alzheimer en joven de 19 años de China

Un equipo de científicos de Pekín, China, detectaron en un joven de 19 años lo que parece el primer caso de Alzheimer, enfermedad que suele desarrollarse en personas de la tercera edad.

Según los médicos del departamento de Neurología del Hospital Xuanwu de Pekín, un paciente de tan solo 19 años presenta un deterioro cognitivo, que corresponde con el que se manifiesta en el Alzheimer, lo que abre la posibilidad de que esta enfermedad cerebral se presente también en personas jóvenes.

A través de la revista científica Journal of Alzheimer's Disease, una de las publicaciones más reconocidas sobre la enfermedad, los especialistas detallaron que el joven comenzó a tener problemas de memoria y concentración desde los 17 años .

No obstante, a los pocos meses su falta de memoria se deterioró aún más, pues no solo olvidaba dónde guardaba sus pertenencias , sino que ya no podía recordar eventos del día anterior o si había comido. Inclusive, el paciente en ocasiones ya no es capaz de leer .

Al respecto, Jia Jianping, miembro del Departamento de Neurología de Hospital de Xuanwu y coordinador del estudio, explicó que el joven no cuenta con familiares que hayan padecido la enfermedad , asimismo, tampoco había problemas genéticos o enfermedades que justificasen esas pérdidas de memoria.

