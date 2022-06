“Es un día triste para el país”: Joe Biden tras fallo de la Corte Suprema que derogó el aborto

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que es “día triste para la Corte y el país”, luego de darse a conocer la decisión del Tribunal Supremo de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973.

"La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro”, comentó. Además, calificó la decisión como un “error trágico” por parte del alto tribunal y aseguró que se produjo como consecuencia de una “ideología extremista”.

El presidente llamó a la población estadounidense a seguir luchando de manera “pacífica” y a defender “en las urnas” el derecho al aborto y todas las demás “libertades personales”, ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Mi administración defenderá ese derecho fundamental. Haré todo lo que esté a mi alcance para luchar contra ese ataque profundamente antiamericano”, afirmó. “Necesitamos más líderes estatales que protejan este derecho a nivel local (...) Tenemos que elegir a funcionarios que hagan eso”, señaló Biden.

Finalmente, el mandatario recalcó que la decisión lo ha dejado asombrado. "El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho fundamental... Me deja atónito”. Pero estimó que esa decisión “no debe ser la última palabra”, y declaró: “El Congreso debe actuar... esto no ha terminado”.

“Déjenme que sea muy claro y no ambiguo. La única manera en que podemos asegurar el derecho de una mujer a elegir es que el Congreso restaure las protecciones de ‘Roe contra Wade’ como una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacer eso”, puntualizó Biden.