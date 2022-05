"Mi cuerpo, mi decisión": Miles de mujeres marchan en EU para defender el derecho al aborto

Bajo el enojo por la posibilidad de que la Corte Suprema anule el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, que legalizó la interrupción del embarazo en todo Estados Unidos, miles de defensoras del derecho al aborto se manifestaron este sábado en la nación.

Los sondeos muestran que la mayoría de los estadounidenses quiere preservar el acceso a la interrupción del embarazo, al menos en las etapas iniciales, pero la Corte Sumprema parece encaminada a dejar que los estados tengan la última palabra. Si eso sucede, se espera que aproximadamente la mitad de los estados, mayormente en el sur y el centro del país, prohíban este derecho, según información de The Associated Press.

El fallo final de la corte, que podría devolver el poder para prohibir el aborto a las legislaturas estatales, se espera para junio.

Manifestante en EU. Foto: Especial

Mujeres a favor del aborto. Foto: Reuters/Especial

"Si no puedes elegir si quieres tener un bebé, si eso no es un derecho fundamental, entonces no sé qué lo es" , dijo Brita Van Rossum, de 62 años, una paisajista que viajó desde los suburbios de Filadelfia para unirse a la manifestación por el derecho al aborto en Washington D. C., compartió Reuters.

Desde Pittsburgh a Los Ángeles, y de Nashville, Tennessee, a Lubbock, Texas, decenas de miles de personas participaron en eventos en que resonaron diversas consignas.

¡Fuera la prohibición de nuestros cuerpos! Consigna de las activistas durante la marcha por el derecho al aborto

¡Mi cuerpo, mi decisión! Consigna de las activistas durante la marcha por el derecho al aborto

Manifestantes en National Mall, Washington. Foto: AP/Especial

Mujeres participan en manifestaciones a nivel nacional por el derecho al aborto. Foto: Reuters/Especial

La protesta más grande del día se desarrolló en la capital del país, donde una multitud de alrededor 20 mil personas se congregó en el Monumento a Washington y desafió una ligera llovizna para marchar a lo largo del National Mall, pasando el Capitolio de los Estados Unidos, hasta la Corte Suprema.

Por otra parte, también hubo un grupo de contramanifestantes que sostenían carteles con los mensajes "Terminen con la violencia del aborto" y " L os derechos de las mujeres comienzan en el útero" .

Manifestantes por el derecho al aborto y los antiabortistas. Foto: Reuters/Especial

La media docena de manifestantes antiabortistas envió un mensaje gritando en un micrófono que “el aborto no es asistencia sanitaria, amigos, porque el embarazo no es una enfermedad” .

Las concentraciones fueron en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se produjeron tensas confrontaciones entre estas personas de bandos opuestos sobre el tema.

Mujeres en marcha a favor del aborto. Foto: Reuters/Especial

Protesta a favor del aborto en Atlanta, Georgia. Foto: Especial

Con información de AP y Reuters

