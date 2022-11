Elecciones en EU 2022: Cierran los primeros centros de votación 

En punto de las 16:00 horas (tiempo de la costa este) cerraron los primeros centros de votación en Estados Unidos y comenzarán a fluir los resultados para conocer cómo se conformará la Cámara de Representantes y el Senado.

Las primeras entidades en concluir la votación en esta jornada a mitad de la gestión de Joe Biden fueron Indiana y Kentucky, por lo que se espera que a más tardar en una hora se comiencen a mover los números, de acuerdo con sondeos.

Sin embargo, algunos de estos resultados se darán a conocer hasta muy noche, pues Estados Unidos tiene cinco husos horarios, pero podría haber avances en torno a las preferencias de ambos partidos para orientar a la población sobre cómo avanza el voto en entidades clave.

Esta jornada no se ha librado de los alegatos de posible fraude, que recuerdan a las elecciones del 2020 y el alto al Capitolio en 2021, pues en algunas regiones, ciudadanos y políticos, entre ellos el expresidente Donald Trump, han cuestionado las fallas en las urnas electrónicas al sugerir que podría tratarse de indicios de posible fraude.

Sin embargo, los líderes electorales señalaron que aunque muchas máquinas no se pudieron usar, eso no afectó el voto de quienes prefieren sufragar de manera presencial, pues en algunos casos se avisó con anticipación y en los que se detectó que no leían las papeletas se determinó guardarlas para contabilizarlas por separado y no afectar el proceso, mismo que fue vigilado por quienes no creen en las votaciones, principalmente republicanos que ponen en duda la legalidad de un proceso, por la desconfianza en las últimas elecciones presidenciales.

DGC