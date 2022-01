Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir “ahora” de Ucrania

Estados Unidos reiteró el llamado a a salir lo antes posible de Ucrania, a sólo tres días de solicitar a sus ciudadanos abandonar esa región.

“La embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a considerar la posibilidad partir ahora”, externó en un comunicado a la población que se encuentra en esta nación, luego de que adelantara que familias de diplomáticos y personal el Kiev se retirarían de Kiev.

Recordó que pese a que hay negociaciones para reducir la desescalada provocada por Rusia persiste una situación impredecible, por las alertas de un ataque o posible invasión, pues según pronósticos de inteligencia un ataque podría registrarse entre enero y mediados de febrero.

Asimismo, enfatizó que por el momento no se contempla ningún plan de evacuación, como ocurrió hace unos meses en Afganistán, por lo que deben salir por su cuenta en transporte comercial, a través de los aeropuertos de la región, o alguno privado, mientras continúa la asistencia de seguridad al gobierno ucraniano.

No obstante, reiteró a los connacionales que si no encuentran vuelos disponibles se pongan en contacto con autoridades de la embajada, que permanecerá abierta, para facilitarles pasaportes en caso de ser necesario o hasta préstamos para garantizar su retorno seguro, si no cuentan con la capacidad económica al momento.

Y agregó que quienes consideren permanecer en la zona llenen un formulario para mantener comunicación con ellos si la situación escala.

