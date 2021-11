Estados Unidos vive emotiva jornada de reencuentros tras reapertura de fronteras (FOTOS)

Este lunes se vivió una emotiva jornada de reencuentros en Estados Unidos, donde se reabrieron las fronteras a los viajes no esenciales para las personas ya vacunadas contra determinados biológicos contra COVID-19.

Un ejemplo fue el caso de la señora Jolly Dave, quien pasó por toda una odisea antes de reencontrarse con su novio, Nirmit Shelat, a quien dejó de ver desde el invierno pasado, cuando las restricciones a viajeros se intensificaron, producto de la pandemia global de coronavirus.

Este reencuentro, que se produjo gracias a un amplio esfuerzo, inició la semana pasada, cuando la mujer de 30 años de edad emprendió un viaje en autobús de siete horas, desde la ciudad india de Gujarat a Mumbai. En ese punto abordó un vuelo de tres horas a Nueva Delhi, para después viajar por 16 horas más hasta Newark, en EU.

Su novio, de 31 años de edad, se encontraba en la Unión Americana cuando, finalmente ayer, se levantaron las restricciones a los viajeros provenientes de la India.

Nirmit, director de proyectos del Bank of America, reservó un vuelo de Air India para la señora Dave, cuyo boleto para el viaje desde Nueva Delhi al Aeropuerto Internacional Liberty de Newark costó mil 700 dólares.

Como señaló The New York Times, ante el levantamiento de restricciones a viajeros vacunados contra COVID-19, Nirmit condujo 900 kilómetros hasta Nueva Jersey desde su casa en Charlotte, para registrarse en un Airbnb en Freehold, Nueva Jersey, a las 6:30 a.m.. Después enfiló hacia la Terminal B de Newark para recibir a su novia, la señora Jolly Dave.

"My Lady Luck ha vuelto… puedes hacer llamadas diarias, mantenerte conectado por FaceTime, pero quieres experimentar sus dedos, sus caricias, sus besos. Me dijo que quiere romper el muro de Apple", dijo mientras esperaba el arribo de su compañera.

Finalmente, el reencuentro: Ambos se vieron desde fondo de un pasillo, se abrazaron y besaron, ella sin quitarse el cubrebocas, en un emotivo momento.

Jolly Dave, a la derecha, hace una llamada telefónica después de llegar de la India y reunirse con su novio, Nirmit Shelat, en el Aeropuerto Internacional Newark Foto: AP

Estudiante recibe a sus padres en Miami; les presenta a su nieto

Otra emotiva historia se vivió en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde la estudiante de 28 años de edad que vive en Miami, Natalia Vitorini, esperó en el Concourse D a que sus padres bajaran del primer vuelo de la mañana desde São Paulo, Brasil, mientras su hijo de 3 semanas esperaba en un cochecito.

Debora Vitorini, madre de la estudiante que trabaja en la industria biomédica, compró su boleto pocas horas después del anuncio de la fecha de reapertura.

La mujer de 56 años llegó junto con su esposo, Sergio, poco después de las 6 a.m. No se habían visto desde marzo de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 recrudeció.

Natalia Vitorini quedó embarazada a principios de este año y dio a luz a su hijo hace unas semanas.

“Estaba esperando que se abriera la frontera para que mi mamá pudiera venir a ver a mi bebé”, señaló la estudiante en el marco de una emotiva jornada de reencuentros tras la reapertura de las fronteras apersonas vacunadas contra COVID-19.

Múltiples reencuentros familiares, y entre amigos, tras la reapertura hoy de fronteras en la Unión Americana

La gente aplaude y toma fotografías mientras MaKensi Kastl saluda a su novio, Thierry Coudassot, después de que él llegó de Francia al Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey, este lunes.

La pareja no se había visto en persona durante más de un año debido a restricciones de viaje pandémicas.

Emotivos reencuentros tras la reapertura de fronteras en Estados Unidos Foto: AP

Estados Unidos levantó el lunes las restricciones a los viajes desde una larga lista de países, incluidos México, Canadá y la mayor parte de Europa, preparando el escenario para reuniones emocionales con casi dos años de duración y proporcionando un impulso para las industrias de aerolíneas y turismo diezmadas por la pandemia.

Emotivos reencuentros tras la reapertura de fronteras en Estados Unidos Foto: AP

La imagen de la agencia AP muestra a Natalia Abrahao, quien es levantada por su prometido Mark Ogertsehnig mientras se saludan en el Aeropuerto Internacional Newark.

