Ironiza Aznar sobre perdón por Conquista y cuestiona origen de apellidos de AMLO

El exmandatario español José María Aznar rechazó el perdón que exige el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la Conquista.

En una Convención del Partido Popular, el político sostuvo que no tiene intención “de engrosar las filas de los que piden perdón” y enfatizó que nunca lo hará “lo diga quien lo diga”, en torno a la medida que López Obrador promueve desde 2019 y que hizo saber directamente a la corona española.

"Dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los Aztecas. Manuel por parte de los Mayas…"



Incluso, ironizó sobre quién es la persona que demanda estas disculpas y no por el cargo que ocupa, sino por el origen, pues resaltó que el mandatario mexicano tiene apellidos españoles.

“Dice que España tiene que pedir perdón, ‘¿y usted cómo se llama?’, ‘me llamó Andrés Manuel López Obrador”, expresó el líder en la reunión, lo que desató las risas y aplausos de los asistentes y agregó:

“Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, vamos es una mezcla de aztecas e incas, y Obrador, de Santander”

Y remató diciendo que si no hubiera pasado la Conquista, sin mencionarla directamente, AMLO no se llamaría así y no se habría logrado la evangelización en América.

En medio de la polémica, Aznar también expresó su “enhorabuena” por el 200 aniversario de la Independencia de México.

Sus declaraciones se dan después de que el Papa Francisco enviara una carta de disculpa al pueblo de México por los errores cometidos en la evangelización.

