Elecciones en Alemania: sale Merkel y su partido cae

Después de cuatro derrotas consecutivas ante Angela Merkel, la izquierda se abre camino en Alemania con una ligera diferencia de 1.6 por ciento al acortar la brecha de más de 10 puntos porcentuales de la última elección.

Con este resultado, en la nación se avecinan semanas de incertidumbre sin un claro sucesor de la “canciller eterna” en los comicios más apretados, que impactarán no sólo al país sino a la Unión Europea (UE) por el liderazgo de quien dejará el cargo después de 16 años, pues ya no buscó otra reelección.

Y es que el candidato opositor del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán), Olaf Scholz, quien afirmó que dará continuidad al merkelismo, se alzó virtualmente con la victoria con 25.7 por ciento de las preferencias, según el recuento preliminar de la autoridad electoral y hasta recibió felicitaciones de líderes de la Comisión Europea.

. Gráfico: La Razón de México

En tanto, la coalición conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), que mantuvo 16 años a Merkel en el poder e impulsó a Armin Laschet, logró 24.1 por ciento del voto, su peor derrota desde la Segunda Guerra Mundial, luego de que sondeos a boca de urna dieran un empate con 25 por ciento de preferencias.

Pese a la euforia en las bases socialdemócratas, los resultados no son suficientes para una mayoría en solitario, por lo que se abre la posibilidad de una negociación comandada por los punteros, quienes prevén comenzar el diálogo hoy mismo, con el objetivo de definir al líder antes de Navidad, con lo que prevén una negociación más corta que la última, según declaraciones de Scholz y Laschet o una alianza tripartita, por primera vez, con lo que calculan que Merkel no dé otro discurso a la nación en diciembre.

Aunque ambos sectores ya plantean otras opciones, en el primer caso el vicecanciller y ministro de Finanzas, quien lideró gran parte de la campaña, podría negociar con Los Verdes —tercera fuerza con 14.6 por ciento de la preferencia—, luego de calificar como un éxito la jornada con el sondeo que le daba la ventaja virtual, pues la población demostró que “quiere un cambio”, al virar de la derecha al centroizquierda y adelantó que esperará el resultado oficial en una larga noche para “ponernos manos a la obra”.

Haremos todo lo que podamos para formar un gobierno bajo el liderazgo de la Unión (CDU). Alemania necesita una coalición que modernice nuestro país...

Armin Laschet

Aspirante a canciller alemán de CDU

En tanto, los derechistas aliados de Merkel analizan construir un Gobierno con Los Verdes, que admitieron que no lograron el tope previsto, sumados con los centristas del Partido Democrático Libre (FDP), que suman 11 por ciento del voto; al respecto, Laschet, quien se dijo insatisfecho y resaltó que un voto por la Unión era uno contra la izquierda, indicó que se requiere de una gran coalición que modernice al país, por lo que no descarta la triple alianza; con ello, enfrenta una tarea pesada, alcanzar una mayoría pese a no tener las preferencias de su lado.

Con esta situación, los socialdemócratas también abrirán el diálogo con el FDP.

Ante la histórica derrota para los de Merkel, en Alemania analizan los factores que pudieron marcar la caída de la coalición en los últimos años, en medio de la pandemia, y destaca que muchos simpatizantes no coincidían con Laschet, incluso 56 por ciento de quienes dijeron que habían votado por el CDU en el pasado apuntaron que él fue perjudicial para el partido.

Incluso, aliados de Merkel ya califican la jornada de “amarga pérdida”, por reducir la diferencia a menos de un dígito tras cuatro triunfos consecutivos.

. Gráfico: La Razón de México

En contraste, cinco por ciento del electoral socialdemócrata consideró que Scholz, quien llegaría al cargo a los 63 años, dañó la contienda y algunos hasta resaltaron sus acciones para superar la pandemia, pues como ministro de Finanzas construyó las bases para aumentar el gasto para erradicar el Covid y retornar a la normalidad.

A la par de la disputa por ser canciller, sigue la batalla en el Parlamento o Bundestag. Debido al doble sistema de votación se prevén hasta 730 lugares en la Cámara baja, 21 más que los repartidos entre las fuerzas en 2017.

Según las previsiones, el partido del virtual ganador lo lideraría con 205 escaños, poco menos de la tercera parte del total previstos, con los que superaría por más de 10 a su cercano competidor, que obtendría 194 sumado con la unión hermana. En tanto, los posibles aliancistas reportan casi un centenar cada uno, hasta el cierre de esta edición, pues Los Verdes suman 116 escaños, mientras que la FDP alcanzaría 91 lugares, seguidos de la ultraderecha AfD, que apenas superó 10 por ciento de las preferencias.