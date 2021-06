Joe Biden pide a ONGs escoger qué migrantes podrán permanecer en EU

El gobierno del presidente Joe Biden encargó de manera “discreta” a seis grupos humanitarios, recomendar qué migrantes deben ser autorizados a quedarse en Estados Unidos, en lugar de ser expulsados bajo el Título 42.

De acuerdo con la agencia AP en Estados Unidos, las organizaciones deben determinar qué migrantes son los más vulnerables en sus países de origen, en este caso México, ya que la administración Biden busca aceptar a 250 solicitantes por día y que sean ya permitidos por dichos grupos.

El Título 42 es un programa creado bajo la administración del expresidente Donald Trump, y busca expulsar a migrantes que hayan cruzado la frontera de manera irregular con el pretexto de la pandemia por COVID-19; esto es, que se pueden sacar del país a las personas que pongan el riesgo al país por motivos sanitarios.

Las asociaciones que han sido identificadas para la labor son Save the Children, con sede en Londres; HIAS y KIds in Need of Defense, con sede en Estados Unidos; y dos organizaciones con sede en México: Asylum Access y el Institute for Women in Migration.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos, detallan que de marzo de 2020, fecha en que inició el programa, hasta abril de 2021 se expulsaron a 733 mil 836 personas de México y Centroamérica.