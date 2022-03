Congreso de Ucrania pide armas a México

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, entregó una carta del parlamento ucraniano al Grupo Plural en la que solicitan a México asistencia militar y humanitaria ante la invasión de Rusia.

La carta ya fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

Entre los pedidos de los legisladores de Ucrania destacan:

Cascos

Chalecos antivalas

Armas guiadas antitanques

FIM-92 Stingers

Armas pequeñas

Lanza granadas

Municiones de origen soviético

Aparatos de comunicaciones

“Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos”, señalaron los legisladores ucranianos.

Además, los miembros del parlamento ucraniano consideraron que el apoyo militar de sus aliados puede ayudar a combatir la invasión de Rusia.

“Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos (para) hacer retroceder al enemigo. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea a civiles, mujeres y niños”, se lee en el documento.

Así fue como Ucrania solicitó armas y asistencia humanitaria a México. Foto: Especial.

Los legisladores ucranianos agregan en su petición que también hagan las gestiones necesarias para que los socios europeos los apoyen con aviones de combate.

“También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen en Ucrania. Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos”, indicaron.

El senador Germán Martínez Cázares comentó que la embajadora de Ucrania les explicó que la carta no está firmada por todos los integrantes del parlamento y tampoco está en papel membretado, porque no están todos juntos en la sede oficial, ya que puede ser bombardeado.

“Hoy, la defensa de la libertad pasa por defender Ucrania; la agenda del Senado no está en Madrid, eso es la semana que entra; no está en Brasil, y quien no condene con claridad la invasión de Moscú hoy, no tendrá autoridad mañana para condenar una eventual invasión de Washington o de cualquier otro país”, enfatizó.

Por ello, subrayó: “Reclamamos al Presidente una condena clara y absoluta, que no cuide negocios ni dinero, que cuide la integridad del planeta”.

“La firmaron los legisladores en sus rodillas”, añadió el senador Gustavo Madero, quien explicó que se trata de una petición de un Poder Legislativo al otro.

En ese sentido, precisó que la senadora Olga Sánchez Cordero recibió en buenos términos la carta que le entregaron, pero no es para que la entregue al titular del Ejecutivo federal, sino para que la petición la atienda directamente en la Cámara alta.

El legislador Emilio Álvarez Icaza señaló que harán un posicionamiento sobre el tema y el Senado emitirá una respuesta en términos del mandato y la capacidad constitucional de este recinto.