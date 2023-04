'Me violó', narra víctima de Trump en juicio, tras admitir que tuvo miedo

La escritora y excolumnista E. Jean Carroll testificó en contra del expresidente Donald Trump por la demanda por violación en torno a una agresión que ocurrió hace 30 años.

Durante su declaración ante un jurado, la mujer de 79 años relató que ' Do nald Trump me violó y cuando escribí eso mintió y dijo que no sucedió' , al recordar que quien busca de nuevo la presidencia de Estados Unidos dañó su reputación en la década de los 90, hechos que aún pueden ser imputados gracias a la Ley de Sobrevivientes en Nueva York.

En medio de la campaña electorales republicano de cara al 2024, la excolaboradora de la revista Elle sostuvo que su objetivo es recuperar su vida, pues desde ese ataque admitió que no volvió a tener sexuales. Narró que en un encuentro casual en una tienda, cuando coincidió con el magnate, éste bromeó con hacer que ella se probara lencería y poco después la encerró en un vestidor para abusar sexualmente de ella, declaraciones en las que hizo pausas para aguantarse el llanto.

Carroll precisó que por años tuvo miedo, por temor a represalias de quien años después se convirtió en el presidente de EU, pues incluso sus amigas le aconsejaron callar, pues no sabía a lo que se enfrentaría. La escritora también reconoció que se culpó por esa violación, pero casi tres décadas después busca justicia .

En tanto, republicano insiste en rechazar las acusaciones, como con otros expedientes abiertos en su contra incluso de cuando fue jefe de Estado, al descalificar los dichos de Carroll, pues alegó nuevamente que es víctima de una cacería de brujas. Asimismo, recriminó que si eso hubiera ocurrido por qué no gritó y no existen testigos, al tratar de afectar la credibilidad de la parte acusadora; sin embargo, su postura no evitó otro proceso judicial en su contra, pues apenas a inicios de mes el magnate acudió a los Tribunales en Manhattan por un caso de falsificación de registros comerciales por sobornos a la estrella porno Stormy Daniels.

Además, se confirmó que Trump no asistirá al juicio, pues no está obligado a ello y su abogado, Joe Tacopina, intentó anular las declaraciones de la supuesta víctima al reiterar que no hay pruebas de lo que acusa.

