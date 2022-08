En un mes, aumentan 35% muertes por COVID-19 a nivel mundial: OMS

Las muertes por COVID-19 aumentaron un 35 por ciento a nivel mundial durante el último mes, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Sólo en la última semana, 15 mil personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la COVID-19. Esto es completamente inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir las infecciones y salvar vidas", lamentó Tedros Adhanom durante una conferencia de prensa.

Advirtió que el descenso en un 90 por ciento de las secuencias compartidas por semana desde inicios de este año, y de un 75 por ciento de los países que comparten secuencias, dificultan entender "cómo puede estar cambiando el virus" , señaló.

Además, aseveró que la tendencia de un clima más frío en el hemisferio norte y, por consecuente, que las personas pasen más tiempo en interiores, son factores que provocan "los riesgos de una transmisión más intensa" y del aumento de hospitalizaciones. "No sólo para COVID-19, sino para otras enfermedades, incluida la gripa", agregó.

Afirmó que la variente Ómicron continúa siendo la dominante y la subvariante BA.5 representa más del 90 por ciento de las secuencias compartidas en el último mes.

Todos estamos cansados de este virus y de la pandemia, pero el virs no está cansado de nosotros

Por ello, insistió en que la vacunación contra el COVID-19 y el uso de cubrebocas son clave para la disminución de contagios y defunciones a causa del coronavirus.

Se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos vivir con 15.000 muertes a la semana; no podemos vivir con el aumento de hospitalizaciones y muertes y no podemos vivir con un acceso desigual a las vacunas y otras herramientas para hacer frente al virus