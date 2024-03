'Mujeres agricultoras son invisibles': un proyecto de África las ayuda a reclamar sus derechos y tierras

La voz de Mariama Sonko resonó en el círculo de 40 mujeres agricultoras sentadas a la sombra de un anacardo. Garabatearon notas, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras su conferencia era puntuada por el ruido sordo de la fruta que caía.

Este tranquilo pueblo de Senegal es la sede de We Are the Solution, un movimiento por los derechos de las mujeres rurales de África occidental formado por 115.000 personas. Sonko, su presidenta, está capacitando a agricultoras de culturas donde las mujeres a menudo están excluidas de la propiedad de la tierra que trabajan tan estrechamente.

En todo Senegal, las agricultoras representan el 70% de la fuerza laboral agrícola y producen el 80% de los cultivos, pero tienen poco acceso a la tierra, la educación y las finanzas en comparación con los hombres, según las Naciones Unidas.

“Trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer, pero con todo lo que hacemos, ¿qué sacamos de ello?” —Preguntó Sonko.

Ella cree que cuando a las mujeres rurales se les dan tierras, responsabilidades y recursos, esto tiene un efecto dominó en las comunidades. Su movimiento está capacitando a mujeres agricultoras que tradicionalmente no tienen acceso a la educación, explicándoles sus derechos y financiando proyectos agrícolas liderados por mujeres.

En toda África occidental, las mujeres generalmente no poseen tierras porque se espera que cuando se casen abandonen la comunidad. Pero cuando se mudan a las casas de sus maridos, no les dan tierras porque no tienen parentesco consanguíneo.

Sonko creció viendo a su madre luchar después de la muerte de su padre, con niños pequeños que mantener.

“Si tuviera tierras, podría habernos mantenido”, recordó, con su voz normalmente retumbante ahora tierna. En cambio, Sonko tuvo que casarse joven, abandonar sus estudios y abandonar su hogar ancestral.

Después de mudarse a la ciudad de su marido a los 19 años, Sonko y varias otras mujeres convencieron a un terrateniente para que les alquilara una pequeña parcela de tierra a cambio de parte de su cosecha. Plantaron árboles frutales y empezaron una huerta. Cinco años después, cuando los árboles estaban llenos de papayas y pomelos, el dueño los arrancó.

La experiencia marcó a Sonko

“Esto me hizo luchar para que las mujeres puedan tener el espacio para prosperar y gestionar sus derechos”, dijo. Cuando más tarde consiguió un trabajo en una organización benéfica para mujeres financiada por Catholic Relief Services, coordinando microcréditos para mujeres rurales, ese trabajo comenzó.

“Las agricultoras son invisibles”, afirmó Laure Tall, directora de investigación de la Iniciativa de Perspectivas Agrícolas y Rurales, un grupo de expertos rural senegalés. Esto a pesar de que las mujeres trabajan en las granjas entre dos y cuatro horas más que los hombres en un día normal.

Pero cuando las mujeres ganan dinero, lo reinvierten en su comunidad, en la salud y en la educación de sus hijos, afirmó Tall. Los hombres gastan una parte en gastos del hogar, pero pueden optar por gastar el resto como quieran. Sonko enumeró ejemplos comunes como encontrar una nueva esposa, beber y comprar fertilizantes y pesticidas para cultivos que generan dinero en lugar de proporcionar alimentos.

Con el apoyo de su marido, que murió en 1997, Sonko decidió invertir en otras mujeres. Su centro de formación emplea ahora a más de 20 personas, con el apoyo de pequeñas organizaciones filantrópicas como el Fondo de Agroecología y el Fondo CLIMA.

En una semana reciente, Sonko y su equipo capacitaron a más de 100 mujeres de tres países, Senegal, Guinea-Bissau y Gambia, en agrosilvicultura (cultivo de árboles y cultivos juntos como medida de protección contra condiciones climáticas extremas) y microjardinería, cultivo de alimentos en pequeñas espacios donde hay poco acceso a la tierra.

Una aprendiz, Binta Diatta, dijo que Somos la Solución compró equipos de riego, semillas y cercas (una inversión de 4.000 dólares) y ayudó a las mujeres de su ciudad a acceder a tierras para un huerto, uno de los más de 50 financiados por la organización.

Cuando Diatta empezó a ganar dinero, dijo, lo gastó en comida, ropa y la educación de sus hijos. Sus esfuerzos fueron notados.

“La temporada siguiente, todos los hombres nos acompañaron a la huerta porque la consideraron valiosa”, dijo, recordando cómo vinieron simplemente para presenciarla.

Ahora ha surgido otro desafío que afecta tanto a mujeres como a hombres: el cambio climático.

En Senegal y la región circundante, las temperaturas están aumentando un 50% más que el promedio mundial, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que las precipitaciones podrían disminuir un 38% en las próximas décadas .

Donde vive Sonko, la temporada de lluvias se ha vuelto más corta y menos predecible. El agua salada está invadiendo sus arrozales que bordean el estuario de las mareas y los manglares, debido al aumento del nivel del mar. En algunos casos, las pérdidas de rendimiento son tan graves que los agricultores abandonan sus campos de arroz.

Pero adaptarse a un planeta en calentamiento ha demostrado ser una fortaleza para las mujeres, ya que adoptan innovaciones climáticas mucho más rápido que los hombres, dijo Ena Derenoncourt, especialista en inversiones para proyectos agrícolas liderados por mujeres en la agencia de investigación agrícola AICCRA.

"No tienen otra opción porque son los más vulnerables y afectados por el cambio climático", dijo Derenoncourt. "Son los más motivados para encontrar soluciones".

Un día reciente, Sonko reunió a 30 destacadas productoras de arroz para documentar cientos de variedades locales de arroz. Gritó los nombres del arroz (algunos de cientos de años, llamados así en honor a destacadas agricultoras, transmitidos de generación en generación) y las mujeres hicieron eco de cómo lo llaman en sus aldeas.

Esta preservación de las variedades autóctonas de arroz no sólo es clave para adaptarse al cambio climático sino también para enfatizar el estatus de las mujeres como guardianas tradicionales de las semillas.

"Las semillas son totalmente femeninas y aportan valor a las mujeres de sus comunidades", afirmó Sonko. "Por eso trabajamos con ellos, para darles más confianza y responsabilidad en la agricultura".

El conocimiento de cientos de semillas y cómo responden a diferentes condiciones de cultivo ha sido vital para darle a las mujeres un papel más influyente en las comunidades.

Sonko afirmó tener una semilla para cada condición, incluidas las demasiado lluviosas, demasiado secas e incluso aquellas más resistentes a la sal para los manglares.

El año pasado, produjo dos toneladas de arroz en su parcela de media hectárea sin ninguno de los pesticidas ni fertilizantes sintéticos que están fuertemente subsidiados en Senegal. El rendimiento fue más del doble que el de las parcelas con uso total de productos químicos en un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de 2017 en la misma región.

“Nuestras semillas son resistentes”, dijo Sonko, examinando vasijas de barro llenas de arroz diseñadas para conservar las semillas durante décadas. “Las semillas convencionales no resisten el cambio climático y son muy exigentes. Necesitan fertilizantes y pesticidas”.

La intimidad cultural entre las agricultoras, sus semillas y la tierra significa que es más probable que eviten los productos químicos que dañan el suelo, dijo Charles Katy, un experto en sabiduría indígena en Senegal que está ayudando a documentar las variedades de arroz de Sonko.

Destacó el fertilizante orgánico que Sonko elaboraba a partir de estiércol y los biopesticidas elaborados con jengibre, ajo y chile.

Una de las aprendices de Sonko, Sounkarou Kébé, contó sus experimentos contra los parásitos en su parcela de tomates. En lugar de utilizar insecticidas fabricados, intentó utilizar la corteza de un árbol que se utiliza tradicionalmente en la región de Casamance, en Senegal, para tratar los problemas intestinales en humanos causados por parásitos.

Una semana después, toda la enfermedad había desaparecido, dijo Kébé.

A medida que se acercaba el anochecer en el centro de entrenamiento, los insectos zumbaban de fondo y Sonko se preparaba para otra sesión de entrenamiento. "Hay demasiada demanda", dijo. Ahora está intentando establecer otros siete centros agrícolas en el sur de Senegal.

Mirando hacia el círculo de mujeres que estudiaban bajo la luz mortecina, dijo: “Mi gran lucha en el movimiento es hacer que la humanidad comprenda la importancia de las mujeres”.

