En su libro que sacó recientemente, el príncipe Harry dio a conocer detalles de las las misiones como soldado en Afganistán.

El libro Harry, "Spare: En la sombra", salió a la venta en España algunos días antes de su lanzamiento mundial el 10 de enero. En sus memorias escribió sobre la brecha entre él y su hermano William, el heredero del trono, además de situaciones personales.

Reveló dos de las veces que estuvo en Afganistán: como controlador aéreo en 2007 - 2008 y luego en 2012 cuando fue copiloto artillero en helicópteros de ataque, en está última indicó que mató a 25 talibanes.

" No fue una estadística que me llena de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado . Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", mencionó.

De acuerdo con la agencia Reuters, Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano liderado por los talibanes, criticó su revelación del príncipe Harry.

La ocupación occidental de Afganistán es verdaderamente un momento odioso en la historia de la humanidad y los comentarios del príncipe Harry son un microcosmos del trauma experimentado por los afganos a manos de las fuerzas de ocupación que asesinaron a inocentes sin rendir cuentas. Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La organización terrorista Al Qaeda, presuntamente dio la orden a sus miembros y simpatizantes para que maten cuanto antes al príncipe Harry, al que se dirige como Al-Zanim en un artículo publicado en la nueva edición de su revista One Unmah.

“La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes a sangre fría, y que sólo eran piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela el nivel de discriminación, condescendencia y criminalidad que tiene en sus genes”, mencionan en el artículo.

