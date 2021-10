Trump lanza “Truth Social” para competir con Facebook y Twitter, que lo tienen vetado

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ya tiene una red social alternativa para compartir contenido con simpatizantes, pues sigue bloqueado en Facebook y Twitter, y esta plataforma se llamará Truth Social.

El magnate republicano, quien no descarta competir nuevamente por la presidencia, anunció que la plataforma, diseñada por su propia empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), estará lista para febrero del próximo año, aunque esperan lanzar la versión “beta” en noviembre, para competir con los gigantes de Silicon Valley.

Creé Truht Social y TMTG para plantar cara a la tiranía de la Big Tech Donald Trump



En un comunicado el hombre que se definió como “el presidente estadounidense favorito” tachó de inaceptable que siga silenciado por Facebook y Twitter, firmas que lo acusan de usar sus aplicaciones para incitar a cientos de seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero; mientras que los Talibanes, responsables de la crisis en Afganistán, tengan amplia presencia en esas redes.

Sin dar más detalles sobre su red social, Trump busca más espacios de libertad de expresión luego de las reiteradas acusaciones contra estas plataformas por censurarlo y no levantar el veto impuesto desde hace casi un año.

Desde la suspensión de sus cuentas, Donald Trump emprendió una campaña contra las redes sociales al acusarlas de silenciar todas las voces opositoras en el país.

TMTG se apunta para el streaming

La empresa Trump Media & Technology Group prevé también unirse al servicio de streaming y su contenido inicial será de entretenimiento y noticias, cabe destacar que durante su mandato presidencial el republicano acusó a periodistas y medios que lo criticaban de difundir fake news.

Se reportó que uno de los responsables de este proyecto es Scott St. John, productor ejecutivo de programas como "Deal or No Deal" y "Amerca’s Got Talent".

