Zelenski advierte que Rusia bombardeará Odesa: "Será un crimen histórico"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, advirtió este domingo que Vladimir Putin, líder de Rusia, alista un bombardeo en contra del principal puerto y ciudad estratégica Odesa, la cual tiene un millón de habitantes.

A través de un video, el dirigente ucraniano indicó que el ejército ruso procedente de Crimea continúa su avance en el sur de Ucrania.

Zelenski explicó que, si el puerto cae en manos rusas, Putin controlaría toda la zona costera del Mar Negro, en consecuencia, Ucrania no tendría acceso marítimo.

Asimismo, agregó que las fuerzas invasoras alistan un desembarco anfibio (ofensiva militar), además de que transportan casi tres mil soldados, así como más de 100 tanques y helicópteros.

Cabe recordar que Vladimir Putin habló en distintas ocasiones sobre la reconstrucción de la Nueva Rusia de la época imperial, con una región a lo largo del Mar Negro, centrada en Odesa.

Ante ello, el presidente de Ucrania comentó que Moscú preparó la invasión de una “forma cruel y cínica, sabiendo que violaba las normas de la guerra”.

Lo planificaron de esta forma, pero no matarán nuestra humanidad, no nos matarán. Pese a todo, nuestros misiles no caerán en objetivos civiles en Rusia o Bielorrusia en respuesta