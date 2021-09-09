¿Qué es el nuevo Régimen de Confianza y cómo beneficia a los contribuyentes?

De los 12.5 millones de personas físicas, el objetivo es beneficiar con el proceso de simplificación al 82 por ciento.

El Régimen Simplificado de Confianza es un nuevo esquema fiscal propuesto por el Gobierno federal para facilitar la vida de las personas físicas y de empresas, con el objetivo de simplificar el pago de impuestos, combatir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes.

Esta nueva iniciativa fiscal, incluida en la propuesta de paquete económico para 2022, está dirigido a las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año y a las morales (empresas o negocios) con entradas de hasta 35 millones de pesos.

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, explicó que el Régimen Simplificado de Confianza no tiene un impacto recaudatorio, ya que en un inicio el Gobierno federal saldrá “tablas” en ingresos.

El objetivo es aumentar el padrón de contribuyentes entre 15 y 30 por ciento, lo que en el mediano plazo se traducirá en mayores ingresos para el fisco, ya que pagarán impuestos muchos de los que actualmente no lo hacen .

¿En qué consiste este Régimen Simplificado de Confianza que, de aprobarse por el Congreso como parte del paquete económico, entraría en vigor a partir de 2022? Aquí te damos los detalles.

Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas

Este régimen está dirigido a estos contribuyentes:

Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Arrendamiento

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas (AGAPES)

De los 12.5 millones de personas físicas, el objetivo es beneficiar con el proceso de simplificación al 82 por ciento , es decir, a 10.2 millones con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales, quienes pagarán una tasa de impuesto mínima.

Los asalariados quedan fuera de este nuevo régimen y sí podrán hacer deducciones.

La propuesta establece cuotas fijas basadas en los ingresos y elimina la necesidad de realizar trámites y llevar registros de contabilidad con terceros para cumplir con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que el cálculo será automatizado con información precargada.

Plantea una tasa mínima de ISR del uno por ciento para ingresos anuales hasta 300 mil pesos, que va subiendo gradualmente a 1.10 por ciento hasta 600 mil pesos, 1.50 por ciento hasta un millón de pesos, 2.0 por ciento hasta dos millones 500 mil pesos y 2.50 por ciento hasta tres millones 500 mil pesos.

Por ejemplo, una persona con ingresos de 300 mil pesos tendría una tributación anual de tres mil pesos y quienes obtengan tres millones 500 mil pesos, pagarán 87 mil 500 pesos.

Requisitos para personas físicas

Los requisitos obtener los beneficios del Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas son:

Inscribirse o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Generar la e.firma y activar el buzón tributario

Expedir y solicitar facturas a través del aplicativo “factura móvil” o portal del SAT

Ingresar al portal del SAT y ver la información precargada

Generar la línea de captura y realizar el pago

Régimen Simplificado de Confianza para personas morales

La iniciativa también se propone la creación de un régimen de tributación que beneficiará a las personas morales residentes en México, es decir, aquellas empresas cuyos ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos anuales , lo que equivale a alrededor del 96 por ciento del total de estos contribuyentes.

Para las personas físicas se mantiene la misma tasa de ISR a pagar, pero el beneficio que obtendrán con el Régimen de Confianza es que la declaración será más fácil, ya que presentarán una denominada de acumulación de ingresos y gastos hasta que efectivamente se perciban y se paguen, las cuales vendrán precargadas.

Además, con este régimen simplificado mejoran los porcentajes en las deducciones en las inversiones de las personas morales y se acortaron los años, lo que les permite mejorar sus negocios y ayuda a la reactivación económica del país.

Requisitos

Los requisitos para el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas son:

Ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato menores a 35 millones de pesos

Buzón Tributario activo

Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales

No encontrarse en supuestos del 69 y 69-B del CFF (que emiten o compran facturas para simular operaciones inexistentes)

No tener créditos fiscales a cargo

