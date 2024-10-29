Conoce por qué los apostadores profesionales nunca apuestan más del 3% por partido

Para un apostador ocasional o para cualquier persona inexperta en el mundo de las apuestas, ver las estrategias de los expertos puede ser un tanto confuso. En su mayoría, los apostadores profesionales suelen alejarse bastante del comportamiento de los demás jugadores, algo que implica desde afianzarse en mercados menos populares hasta gestionar el valor de cada apuesta. Una de las estrategias más comunes, y a la vez extrañas para los novatos, es la de nunca apostar más del 3% de su banca en una apuesta.

El hecho de no arriesgar más del 3% del presupuesto destinado a apuestas deportivas se debe a distintos factores. Pero, para muchos apostadores es innegociable, incluso cuando sienten que la apuesta en cuestión es más segura que nunca. Esto se debe a que, sus estrategias funcionan considerando todos los escenarios, empezando por el de las derrotas. Esto da inicio a algo que los apostadores profesionales llaman, la gestión de bankroll.

El secreto de las apuestas: la gestión del bankroll

La gestión de bankroll es, de forma simple, el manejo de las apuestas en consideración del capital de juego (el dinero depositado). Un apostador que conoce de la industria, sabe perfectamente que incluso cuando se apuesta a lo más seguro, se encontrará con sorpresas todo el tiempo, lo que significa perder dicha apuesta.

Apuestas en la Copa América: un torneo impredecible donde cada partido puede cambiar las probabilidades. ı Foto: larazondemexico

Para evitar descapitalizarse, un profesional de las apuestas emplea una estrategia de administración. Con dicha estrategia, puede asegurarse de no perder demasiado y poder seguir apostando, todo esto con el objetivo de alcanzar balances positivos en el largo plazo.

Debemos recordar que las casas de apuestas legales son empresas de servicio que deben ganar dinero. Por lo tanto, el refrán que dicta que “la casa siempre gana” no es para nada incierto. En realidad, la mayoría de gente pierde su dinero apostando, pero quienes emplean una gestión de bankroll suelen ganar mucho más seguido que los que no, o al menos tardan muchísimo más en perder.

Juego de probabilidades

Cuando hablamos de gestión de bankroll, en realidad hablamos de gestión de probabilidades. Esto se debe a que, las probabilidades de perder dos veces seguidas son menores que las de perder una sola vez, así como también las probabilidades de perder tres veces seguidas son menores que las de perder dos veces. En consecuencia, a medida que el jugador extiende sus partidas, es más probable que retome una victoria.

Por lo general, los jugadores profesionales suelen jugar momios fijos, lo que quiere decir que evitan momios más bajos que puedan reducir los premios. Al apostar 3 veces a un momio de 1.80, la probabilidad de perder las 3 apuestas es casi del 9%, mientras que las de perder una sola son del 44%.

Si bien parece que perder 2 veces una apuesta de $30 MXN (1.80) y ganar una sola vez no trae beneficios, aquí es donde la estrategia de apostar el 3% o menos cobra sentido. Para aumentar los balances, los apostadores suelen aumentar el valor de las apuestas. Es decir, si en su primera apuesta crean un ticket por $30 MXN y pierden, en el segundo hacen un ticket por $60 MXN, el cual, en caso de ganarlo, le otorgaría una ganancia de $48 MXN (1.80), dejando un balance positivo total de $18 MXN. Este tipo de estrategia se le conoce como estrategia Martingala.

Para que una estrategia (y muchas otras) como la Martingala tenga sentido, las apuestas deben crecer casi exponencialmente. Por lo tanto, apostar un monto bajo es lo único que garantiza la posibilidad de poder esperar a que lleguen las victorias.

¿Nos conviene a todos la estrategia del 3%?

Si bien planificar sus apuestas es una forma muy segura y eficaz de jugar y mejorar sus posibilidades de ganar, apostar menos del 3% queda a su criterio. Recuerde que las apuestas son una actividad de entretenimiento, por lo que, si lo que quiere es disfrutar mientras apuesta, lo mejor es renunciar a este tipo de estrategias extensas que suelen aburrir y generar impaciencia.

Por otra parte, si usted desea mejorar sus resultados y es un apostador frecuente, lo mejor es seguir este tipo de estrategias de gestión. Con ellas, no solo aprenderá a maximizar sus beneficios cuando hay pocas victorias, sino que también podrá rentabilizar el juego, evitando tener que depositar y perder dinero constantemente.

