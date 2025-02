Mercado Pago impulsa la banca digital en México

El acceso al mundo de la banca digital en México se convirtió, de unos años para acá, prácticamente en una necesidad.

El boom de las redes sociales y la inmediatez con que se hacen las cosas actualmente, llevaron la demanda de servicios financieros a un límite en el que una solución como la que ofrecen las fintechs era más que necesaria, ya que los bancos tradicionales, arraigados a dogmas tradicionales, no se atrevían a dar el siguiente paso: Mercado Pago sí lo hizo.

El Dato: Los pequeños negocios que implementan las terminales punto de venta de Mercado Pago incrementan sus ventas hasta 30%, de acuerdo con la fintech

A través de la confianza en la gente, de abrir las puertas del mundo digital a prácticamente cualquier usuario y de poner créditos, préstamos, tarjetas y financiamiento al alcance de todo aquel que lo requería, fue una apuesta que hoy en día le reditúa bastante a la firma que cuenta con más de 20 mil puntos Cash in. “La mayor parte de los países ya dieron un cambio. La mayor parte de las transacciones en el mundo ya no son en efectivo, esta evolución en el mundo ya ocurrió. México es uno de los países de Latinoamérica con mayor penetración de flujo en efectivo; creemos que aquí tenemos una oportunidad enorme por cambiar”, asegura en entrevista con La Razón, Pedro Rivas, director general de Mercado Pago en México.

Terminal punto de Venta de Mercado Pago. Fotos|Especial

La bancarización y sobre todo la digitalización que hoy se vive en nuestro país, asegura el directivo, son todo un reto. El arraigo del mexicano a traer la morralla, el cambio, el vuelto o el cash, parecía imposible de erradicar.

“La mayor parte de los mexicanos usan efectivo. Es raro que un mexicano salga de casa sin tener su cartera y sin tener algo de dinero en un pequeño papel con la cara de algún héroe de la Revolución en su cartera. Nosotros sabemos que al menos el 88 por ciento de las transacciones que ocurren en este país, se hacen con efectivo”, dice Rivas.

En ese sentido, la penetración que la empresa ha alcanzado en nuestro país, da fe del impacto que ha tenido entre la gente la facilidad con la Mercado Pago ofrece alternativas financieras.

Mercado Pago en México: La empresa es una de las impulsoras de la bancarización en el país

“En el pasado, sólo una fracción de nivel socioeconómico alto o concentrada en los centros urbanos se estaba empezando a bancarizar, gente que recibía nómina formal. Pero hay una parte, que es el grueso de la población, que está en el comercio informal, que no está en los centros urbanos, que no estaba digitalizada, no tenía ningún tipo de cuenta financiera. Hoy, eso ya cambió.”, señala el director de la fintech en México.

Por si fuera poco, presume el logro. “Hemos ido a un chorro de reuniones con reguladores, con actores del Gobierno, etcétera, y nos dicen: gracias por ayudarnos a digitalizar y a bancarizar a la gente en México”, afirma Rivas.

El proceso está en marcha y los grandes objetivos son palpables, tangibles; si bien no se han logrado, el avance es notorio y hay más metas por cumplir.

19% De la población ha recibido billetes falsos en comercios o servicios

60% De adultos no cuenta con un presupuesto por la dependencia del efectivo

64% De la población que ahorra prefiere tener el dinero guardado en casa

88% De la Población en México usa dinero en efectivo como forma de pago más común

¿Qué sigue para Mercado Pago, en qué mejoras están trabajando? Mayor seguridad, la seguridad de que ese dinero está guardado en un lugar donde puedes ver cuánto se gastó, si es que hay algún tipo de transacción que no se reconoce, de que puedes denunciar la transacción si no la reconoces y es relativamente fácil recuperar tu dinero si en algún momento ocurre una transacción de este tipo. Buscamos dar un poco más de orden. Cualquier tipo de transacción que haga un usuario en Mercado Pago, o que tenga una cuenta digital, puede ver dónde gastó o cuánto gastó.

¿Qué diferencia hay entre ahorrar en efectivo y hacerlo de forma digital? El dinero físicamente, como ya lo hemos comentado, pierde su valor, pero un peso digitalizado, por ejemplo, en una cuenta de Mercado Pago, pues va generando el 15 por ciento de rendimiento. Una cosa importante de esto es que el dinero en efectivo tiene muchas limitantes, una de ellas es la accesibilidad. Con efectivo puedes comprar algo con una persona que está enfrente tuyo, pero no puedes comprar algo con una persona que está en el Internet vendiendo un producto potencialmente mejor o a mejor precio, que tiene mayor inventario o más cantidad; ¿por qué? Porque el efectivo requiere que físicamente estés enfrente de esa persona para concretar la transacción, mientras que una transacción digital es completamente lo opuesto.

Allí vemos una ventaja importante.

¿Por qué esta iniciativa de bancarizar, digitalizar a la sociedad en México? La gente, en el día a día, ha utilizado el efectivo como su principal medio de pago, pero tiene perjuicios; el primero es el control financiero. La mayor parte de la gente, me atrevería a decir que alrededor del 60 por ciento de la gente no tiene un presupuesto; es decir, no tiene una manera fácil de saber en qué está gastando. Y la realidad es que no tienen un control claro de cuánto dinero están gastando ni por qué se lo está gastando; al final del día están sorprendidos de que les sobró un poquito de efectivo o les faltó un poco.

Otra parte que es importante es: el dinero tiene riesgo, el dinero en efectivo tiene riesgo, tiene riesgo de todo tipo; el primero es que te lo roben, el segundo es que te den billetes falsos y lo que ya te comentaba pues que el dinero en efectivo pierde valor. Atendiendo esos rubros, Mercado Pago está cubriendo esas necesidades de manera práctica.

De cara al futuro inmediato Pedro Rivas se muestra optimista y estima que su primer gran logro del 2025 será un pilar importante sobre el cual se recargará la banca digital en México.

“Vamos a pasar de dinero en papel a dinero digital. Apenas celebramos nuestro primer hito de 2025, que fue llegar a 20 mil puntos en los que hemos dado acceso para que la gente pueda hacer un ingreso de efectivo. Hay 20 mil lugares en el país en donde la gente puede tomar un peso o tomar un billete y meterlo en su cuenta de Mercado Pago; seguro serán más puntos y más personas que se conviertan en usuarios de Mercado Pago”, concluyó.