Fortaleza de la banca se debe traducir en más crédito: CNBV

Las utilidades de las instituciones de crédito hilan cuatro meses a la baja.

El sistema financiero mexicano debe crecer y ampliarse sobre bases sólidas y responsables que permitan que llegue a más personas y empresas; sin embargo, el reto es que esa fortalezca se traduzca en más créditos que permitan generar más desarrollo productivo, aseguró Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante su discurso de clausura de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario sostuvo que, al ser el regulador del sistema financiero, la CNBV asume su responsabilidad de preservar la estabilidad del sistema financiero, fortalecer la supervisión y generar las condiciones para que el financiamiento crezca.

“México necesita un sistema financiero que crezca, pero que crezca bien, que amplíe el financiamiento, pero sobre bases sólidas; que innove, pero con responsabilidad; que llegue a más personas y empresas, pero con confianza. Ése es el equilibrio que debemos cuidar”, destacó el directivo.

En este sentido, explicó que el sistema financiero no debe ser medido solamente por los indicadores, sino por la capacidad de financiar el crecimiento de oportunidades y, de esta manera, lograr la estabilidad en bienestar tangible para las personas. “Ése es el mandato que tenemos y esa es la responsabilidad que vamos a cumplir”.

Cabrera Mendoza mencionó que la solidez del sistema se demuestra con el nivel que ha alcanzado el índice de capitalización de la banca múltiple, el cual se ubica por arriba del 20 por ciento, mientras que el índice de morosidad se encuentra en alrededor del 2.0 por ciento y el coeficiente de cobertura de liquidez a nivel sistema ronda 313 por ciento, “claramente por encima de los mínimos regulatorios”.

El directivo comentó que, debido a estos logros, el organismo regulador tiene la obligación de la autoridad supervisora de anticipar riesgos, corregir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

En otro tema, el presidente de la CNBV afirmó que se encuentra trabajando en fortalecer la regulación, así como la supervisión para que acompañen, de forma armónica la innovación, sin renunciar a la prudencia.

En este sentido, comentó que la inclusión financiera y la integridad del sistema deben avanzar al mismo tiempo, ya que no consiste solamente en abrir cuentas, sino en ampliar el acceso efectivo a productos útiles, seguros, transparentes y accesibles para todas las personas.

“Un sistema financiero sólido, además de ser profundo e incluyente, debe contar con controles efectivos que eviten su uso para actividades fuera de la legalidad. Por eso, desde la Comisión, estamos fortaleciendo la supervisión en materia de procesos preventivos con un enfoque sustentado en estándares y las mejores prácticas internacionales”, dijo.

Cabe recordar que bajo esa línea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fortalecer el intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto de riesgos.

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MSL